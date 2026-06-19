Air Invictus arranca hoje à espera de um milhão de visitantes e de 100 milhões de retorno

A organização estima que o Air Invictus atraia cerca de um milhão de visitantes entre esta sexta-feira e domingo ao Porto, Gaia, Maia e Matosinhos, esperando que nos três dias haja um retorno económico superior a 100 milhões de euros.

"As expectativas são muito positivas. O Air Invictus pretende afirmar-se como um evento de referência internacional nas áreas da aviação, inovação, tecnologia, desporto e entretenimento, proporcionando uma experiência única ao público e valorizando o território que o acolhe", adianta a organização, em resposta enviada à agência Lusa.

Os promotores esperam "três dias de grande participação, com um programa diversificado, capaz de atrair públicos de diferentes gerações e interesses, consolidando a região Norte como palco de grandes eventos internacionais".

Entre hoje e domingo, a organização espera que o festival aéreo possa trazer ao Grande Porto "cerca de um milhão de visitantes" ao longo dos três dias de programação, distribuída pelos municípios do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Maia e de Matosinhos.

Os promotores explicam tratar-se de uma estimativa baseada na dimensão do evento, na sua dispersão territorial, na diversidade da programação e na forte atratividade dos espetáculos previstos.

A organização sustenta que o Air Invictus representa uma oportunidade única para promover internacionalmente a região Norte e reforçar a sua posição como destino turístico, cultural e de negócios.

"De acordo com projeções apresentadas pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o impacto económico associado ao evento poderá ultrapassar os 100 milhões de euros, refletindo-se em setores como a hotelaria, restauração, comércio, transportes e serviços", indicam os promotores.

Além do impacto económico direto, o evento constitui, segundo a organização, uma importante plataforma de promoção internacional do território, contribuindo para aumentar a notoriedade da região junto de visitantes, investidores e meios de comunicação nacionais e estrangeiros.

Quanto ao futuro, os promotores assumem a ambição de que o Air Invictus tenha continuidade e se afirme como um evento de referência internacional.

"A avaliação desta primeira edição será naturalmente determinante para definir os próximos passos, mas o interesse já manifestado por várias entidades e países reforça a convicção de que o projeto tem potencial de crescimento e internacionalização", apontam.

O Air Invictus conta com a presença de diversas delegações internacionais que acompanharão o evento no terreno, com o objetivo de conhecer o seu modelo de organização e explorar oportunidades de colaboração futura.

Os organizadores revelam que algumas dessas entidades já manifestaram interesse em acolher ou replicar o conceito nos seus próprios países, "o que demonstra a relevância e o potencial de projeção internacional do evento".

"O foco da organização está, neste momento, na realização de uma primeira edição de excelência, mas acreditamos que estão reunidas as condições para que o Air Invictus tenha continuidade e se consolide como uma marca internacional nos próximos anos", acreditam os responsáveis.

Nove anos depois de os aviões da Red Bull Air Race terem competido sobre o rio Douro, a animação regressa agora com o Air Invictus.

Às acrobacias e corridas dos melhores pilotos do mundo, irão juntar-se o desfile de modelos clássicos e contemporâneos civis e militares, música e um espetáculo de drones, num total de 15 eventos.

A cerimónia oficial está marcada para as 18h30 de hoje no CEiiA em Matosinhos.

Durante o fim de semana, paralelamente à competição, haverá, nos céus do Douro, a 'performance' de pilotos nacionais e internacionais especialistas em acrobacias aéreas.

A Força Aérea Portuguesa estará presente com aeronaves históricas de várias épocas, algumas estarão em exposição nas margens do Porto e decGaia.

Haverá ainda espaço para concertos, batalhas de DJ's e muita animação aérea nas margens do Porto e de Gaia.

No Aeródromo da Maia, a partir de hoje, a Expo Air Invictus apresenta uma exposição de aeronaves civis e militares, atividades e demonstrações.