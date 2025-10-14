Alemanha. Sentimento económico melhora mas fica abaixo do esperado

O sentimento económico alemão melhorou levemente em outubro, mas ficou abaixo das expetativas que existiam, em função da incerteza sobre investimentos públicos futuros. A conclusão resulta dos dados do índice ZEW, que mede o sentimento económico na maior economia da zona euro referente aos próximos seis meses.Depois dos 37,3 pontos registados na análise de setembro, o mês de outubro trouxe um crescimento até aos 39,3 pontos. A subida fica abaixo dos 40,5 pontos que eram apontados pelos mercados. Significa isto que as indicações dadas pelos analistas financeiros e económicos mostram uma melhoria, mais lenta do que era esperado."Incertezas globais persistentes e a falta de clareza sobre a implementação do programa de investimentos do Estado", estão a contribuir para a lentidão na recuperação económica alemã. A garantia é do presidente do instituto Zew (responsável pelo estudo), Achim Wambach.O próprio salienta que "os especialistas ainda esperam um crescimento a médio prazo"..Estudo alerta para "crise profunda" na economia alemã .Analistas mais confiantes na economia alemã e na expansão das despesas militares