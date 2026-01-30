Alemanha termina 2025 com crescimento de 0,2% e último trimestre melhor que o esperado

A Alemanha fechou 2025 com um crescimento do PIB de 0,2% e último trimestre foi ligeiramente melhor que o esperado, mas a fraqueza da indústria e das exportações continua a pesar sobre o emprego.

A Agência Federal de Estatística alemã (Desatis) confirma o aumento de 0,2% do PIB para o ano de 2025, após uma primeira estimativa em meados de janeiro.

Segundo dados divulgados hoje, entre outubro e dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu 0,3%, melhor do que a estimativa inicial que apontava para uma taxa de crescimento de 0,2%.

"Foram sobretudo as despesas de consumo privadas e públicas que aumentaram" no final de um ano "particularmente agitado para o comércio externo", observa a Destatis.

"Ainda há surpresas positivas em relação à conjuntura na Alemanha", observa Jens-Oliver Niklasch, do banco LBBW.

Mas "só nos alegramos com esse número [trimestral] porque estamos mais ou menos estagnados num crescimento nulo há três anos", afirma Niklasch.

Depois de sair de dois anos consecutivos de recessão, Berlim espera uma recuperação mais forte em 2026, impulsionada por centenas de biliões de euros em investimentos públicos para defesa e infraestrutura.

Mas esta semana, a ministra da Economia Katherina Reiche moderou as expectativas, reduzindo a previsão de crescimento do Governo de 1,3% para 1%.

"Ainda não é um 'boom' económico, mas é um começo, e os sinais são encorajadores", afirmou hoje a ministra conservadora no Bundestag.

Para reativar uma indústria em crise e proteger-se das tarifas impostas pelos EUA, os empresários pedem ao Governo do chanceler Merz para acelerar as reformas.

A crise também se traduz no mercado de trabalho: o número de desempregados ultrapassou em janeiro a marca dos três milhões, assim como em agosto, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Em dados brutos, 3,084 milhões de pessoas estavam desempregadas na maior economia europeia em janeiro, mais 177.000 do que um mês antes.

Constatando que "nada se move no mercado de trabalho", a presidente da Agência Federal para o Emprego, Andrea Nahles, espera que esse nível se mantenha por mais um ou dois meses.

A taxa de desemprego, calculada com dados corrigidos das variações sazonais, manteve-se estável em 6,3%.