Alentejo 2030 espera lançar 31 avisos até abril de 2027 com dotação a rondar 126,6 milhões

Mais de 30 avisos de concurso devem ser lançados até abril de 2027, no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, com uma dotação financeira a rondar os 126,6 milhões de euros, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, indica que a Comissão Interministerial do Portugal 2030 aprovou a atualização do plano anual de avisos, “um instrumento fundamental” que permite conhecer, “de forma antecipada e transparente”, os avisos de concurso, bem como os calendários indicativos.

“No âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, entre maio de 2026 e abril de 2027, está previsto o lançamento de 31 avisos de concurso, com uma dotação financeira global de 126.598.843 euros, destinados a apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento económico, social e territorial da região”, lê-se no documento.

De acordo com a CCDR do Alentejo, estes avisos enquadram-se nos “objetivos estratégicos” do programa e “alinhados com as necessidades” da região, promovendo um Alentejo “mais competitivo, mais próximo” dos cidadãos, bem como “mais verde, mais conectado e mais inclusivo”.

A CCDR do Alentejo recorda também que o plano anual de avisos é “uma ferramenta essencial” para empresas, municípios, entidades públicas, instituições de ensino superior, entidades do sistema científico e tecnológico e organizações da economia social.

Infraestruturas e equipamentos tecnológicos, mobilidade sustentável, conservação da natureza, biodiversidade e património natural, infraestruturas de acolhimento empresarial de nova geração ou reabilitação e regeneração urbanas, são alguns dos avisos programados até abril de 2027.