Alimentação. "O consumidor está apostado na procura de produtos alinhados com a sustentabilidade"

Na atualidade, considera que ganham protagonismo nas prateleiras dos supermercados "os produtos de base vegetal, com funcionalidades e com digitalização associada", em contexto de "novos formatos, texturas ou sabores". Mas, a pensar no futuro, Deolinda Silva não duvida que "o consumidor está apostado na procura de produtos e marcas alinhados com a sustentabilidade".

Para responder a esses atributos da procura, a dirigente entende que "as empresas têm de estar comprometidas com o cumprimento de metas e alinhamento com os novos standards e regras relativas à sustentabilidade, que serão anunciados em 2024".