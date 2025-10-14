DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Allianz Trade eleva para 1,5% previsão de crescimento do PIB de Portugal para 2025

O principal motor deste crescimento será o consumo privado. Para 2026, os especialistas mantêm a previsão de crescimento em 1,5%, sustentada pela procura interna, de acordo com os especialistas.
Setores como o turismo e o imobiliário têm puxado pela economia nacional.
A Allianz Trade reviu a sua estimativa de crescimento para a economia portuguesa, agora prevista em 1,5% para 2025, ligeiramente acima dos 1,3% previamente estimados. O principal motor deste crescimento será o consumo privado.

Para 2026, os especialistas mantêm a previsão de crescimento em 1,5%, sustentada pela procura interna.

As expectativas para a economia portuguesa são mais otimistas do que as da Zona Euro, que deverá ver uma desaceleração do crescimento para 0,9% em 2026, comparado com 1,2% em 2025. A Allianz Trade acredita que a recuperação da procura interna, especialmente na Alemanha, contribuirá para um desempenho económico positivo.

A Alemanha que enfrenta, contudo, um terceiro ano de estagnação, com um crescimento do PIB projetado em apenas 0,1% para 2025. As previsões para 2026 indicam uma recuperação modesta de 1,0%. Todavia, os economistas alertam que a economia alemã enfrenta escassez de recursos e é fortemente dependente das exportações, o que a torna vulnerável à fragmentação global e à concorrência internacional, especialmente da China.

Já a França deverá crescer 0,7% em 2025 e 1% em 2026, beneficiando da recuperação do ciclo de crédito, embora a instabilidade política represente um risco. Em contrapartida, a Espanha, um dos principais parceiros de Portugal, deverá crescer 2,6% em 2025 e 1,9% em 2026, devido à sua estrutura orientada para os serviços.

Perspectivas da economia mundial

A economia mundial deve avançar 2,7% em 2025 e 2,5% em 2026. Nos Estados Unidos, as previsões apontam para um crescimento de 1,8% em 2025 e 1,6% em 2026. A Allianz Trade destaca que a incerteza política e o aumento das tarifas têm limitado o investimento empresarial, embora o consumo privado tenha mostrado resiliência, impulsionado por rendimentos mais elevados.

A análise da Allianz Trade também menciona que "a política de imigração restritiva está a limitar cada vez mais a oferta de mão-de-obra, enquanto as tarifas elevadas começarão a ser progressivamente repercutidas nos preços ao consumidor", o que pode pressionar o consumo das famílias. Apesar disso, "prevemos que a economia dos EUA evite uma recessão", acrescenta-se na mesma nota.

Por fim, a China, a segunda maior economia do mundo, deverá crescer 4,8% em 2025 e 4,2% em 2026.

Inflação na Zona Euro e em Portugal

A inflação na Zona Euro aproxima-se do objetivo de 2% do Banco Central Europeu (BCE), com estimativas de 2,1% para 2025 e 1,9% para 2026. Em Portugal, espera-se uma inflação de 2,4% em 2025, descendo para cerca de 2% em 2026. Entre as principais economias da zona, a Alemanha deverá terminar 2025 com uma taxa de 2,1% e de 1,9% em 2026, enquanto a França deverá registar 1% em 2025 e 1,5% em 2026.

FMI revê crescimento português em alta, mas continua mais conservador que o Governo
Portugal
PIB
Allianz Trade

