Allianz Trade eleva para 1,5% previsão de crescimento do PIB de Portugal para 2025

A Allianz Trade reviu a sua estimativa de crescimento para a economia portuguesa, agora prevista em 1,5% para 2025, ligeiramente acima dos 1,3% previamente estimados. O principal motor deste crescimento será o consumo privado. Para 2026, os especialistas mantêm a previsão de crescimento em 1,5%, sustentada pela procura interna.As expectativas para a economia portuguesa são mais otimistas do que as da Zona Euro, que deverá ver uma desaceleração do crescimento para 0,9% em 2026, comparado com 1,2% em 2025. A Allianz Trade acredita que a recuperação da procura interna, especialmente na Alemanha, contribuirá para um desempenho económico positivo.A Alemanha que enfrenta, contudo, um terceiro ano de estagnação, com um crescimento do PIB projetado em apenas 0,1% para 2025. As previsões para 2026 indicam uma recuperação modesta de 1,0%. Todavia, os economistas alertam que a economia alemã enfrenta escassez de recursos e é fortemente dependente das exportações, o que a torna vulnerável à fragmentação global e à concorrência internacional, especialmente da China.Já a França deverá crescer 0,7% em 2025 e 1% em 2026, beneficiando da recuperação do ciclo de crédito, embora a instabilidade política represente um risco. Em contrapartida, a Espanha, um dos principais parceiros de Portugal, deverá crescer 2,6% em 2025 e 1,9% em 2026, devido à sua estrutura orientada para os serviços.Perspectivas da economia mundialA economia mundial deve avançar 2,7% em 2025 e 2,5% em 2026. Nos Estados Unidos, as previsões apontam para um crescimento de 1,8% em 2025 e 1,6% em 2026. A Allianz Trade destaca que a incerteza política e o aumento das tarifas têm limitado o investimento empresarial, embora o consumo privado tenha mostrado resiliência, impulsionado por rendimentos mais elevados.A análise da Allianz Trade também menciona que "a política de imigração restritiva está a limitar cada vez mais a oferta de mão-de-obra, enquanto as tarifas elevadas começarão a ser progressivamente repercutidas nos preços ao consumidor", o que pode pressionar o consumo das famílias. Apesar disso, "prevemos que a economia dos EUA evite uma recessão", acrescenta-se na mesma nota.Por fim, a China, a segunda maior economia do mundo, deverá crescer 4,8% em 2025 e 4,2% em 2026.Inflação na Zona Euro e em PortugalA inflação na Zona Euro aproxima-se do objetivo de 2% do Banco Central Europeu (BCE), com estimativas de 2,1% para 2025 e 1,9% para 2026. Em Portugal, espera-se uma inflação de 2,4% em 2025, descendo para cerca de 2% em 2026. Entre as principais economias da zona, a Alemanha deverá terminar 2025 com uma taxa de 2,1% e de 1,9% em 2026, enquanto a França deverá registar 1% em 2025 e 1,5% em 2026..FMI revê crescimento português em alta, mas continua mais conservador que o Governo