Entre as dormidas turísticas em Portugal no ano passado, 56,9 milhões dizem respeito ao Alojamento Local. Significa isto que o AL tem um peso de 45% nos números totais.

Esta é uma das conclusões do Estudo do Impacto do Alojamento Local 2026, realizado pela Nova SBE. Quatro em cada cinco titulares são particulares e mais de um terço dos alojamentos ficam no Algarve. Os proveitos aproximaram-se dos três mil milhões, no ano passado.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) contemplam apenas os estabelecimentos com 10 ou mais camas, pelo que 91% dos registos de AL ficam de fora. Somando os dados do Eurostat sobre dormidas reservadas em plataformas online, a representatividade do AL nas dormidas triplica, de 15% para 45% (42% em 2024).

Este é o número mais alto de sempre, sendo que o estudo é realizado todos os anos desde 2017.

O impacto na economia nacional atingiu três mil milhões de euros em 2025, tendo gerado 449 mil empregos (85% de forma indireta). Entre os setores mais beneficiados, a liderança é do comércio, seguido pela restauração.

O número de registos recuou pela primeira vez, em função da eliminação dos registos inativos. De um total de 126,2 mil licenças no final 2025, passou-se para 120 mil a 6 de outubro de 2026 (menos 4,9%). Em Lisboa, o número de registos caiu 41% face ao pico de 2022, para 11,8 mil.

Neste contexto, 79% são particulares (21% são empresas) e 44% são mulheres. Mais de quatro em cada cinco registos (82%) estão fora de Lisboa e Porto, ao passo que o Algarve concentra 37%.