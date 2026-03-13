Alívio temporário do ISP custou 604 milhões de euros ao Estado em 2025

O alívio temporário do ISP custou 604 milhões de euros em 2025, segundo uma estimativa da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que apela à divulgação do impacto da permanência em vigor desta medida.

No relatório sobre a execução orçamental em contabilidade pública em 2025, publicado esta sexta-feira, 13 de março, a UTAO aponta que o impacto direto estimado do pacote inflação agravou o saldo global em 1.106 milhões de euros, destacando-se as medidas de alívio fiscal temporário do ISP (604 milhões),os apoios ao arrendamento e habitação (285 milhões) e os apoios à Ucrânia (202 milhões).

O desconto no ISP, no montante equivalente à redução de 23% para 13% na taxa de IVA que incide sobre este imposto, é, assim, a medida que representa o maior encargo neste pacote.

A medida representou uma redução de receita de 1.073 milhões de euros em 2023, 1.042 milhões em 2024 e estimativa da UTAO é de um impacto de 604 milhões em 2025, com a unidade a recordar que a "permanência em vigor desta medida genérica de apoio aos combustíveis fósseis contraria várias Recomendações do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia".

"O Ministério das Finanças anunciou a reversão gradual desta medida, tendo já iniciado este processo, mas não disponibilizou informação sobre o seu impacto em 2025, nem em 2026, uma insuficiência de informação repetidamente sinalizada pela UTAO", nota a entidade.

Além disso, a UTAO apela à divulgação do impacto da permanência em vigor desta medida, "que permita acompanhar a retirada gradual da mesma ao longo do remanescente de 2025 e de 2026, uma boa prática orçamental e um avanço no sentido da transparência".