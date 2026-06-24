ANA diz estar alinhada com Estado nos investimentos aeroportuários

A ANA/Vinci diz que continua empenhada nos investimentos e na conectividade dos aeroportos nacionais, “em alinhamento com o Estado português”.

Questionada pela Lusa sobre as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, relativas à criação de um “Fundo Soberano de Portugal” que poderá intervir em setores estratégicos, incluindo infraestruturas aeroportuárias caso os concessionários "não cumpram as suas obrigações", fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal não comentou diretamente as afirmações, garantindo apenas que os projetos em curso estão alinhados com o Estado.

“A ANA - Aeroportos de Portugal continua empenhada no desenvolvimento dos vários projetos de investimento e da conectividade dos aeroportos nacionais, em alinhamento com o Estado português”, afirmou fonte oficial da concessionária esta quarta-feira, 24 de junho.

Na mesma resposta por escrito, a concessionária aeroportuária destacou o projeto de desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, que, segundo a empresa, “segue de forma rigorosa em cumprimento do cronograma definido com o Estado”.

“A ANA Aeroportos de Portugal prossegue, assim, o seu propósito enquanto operador de referência, apoiando a economia e aproximando as pessoas”, acrescentou a mesma fonte.

No discurso de encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro afirmou que o fundo soberano “será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos”.

O primeiro-ministro disse ainda que a intenção é que o fundo tenha “participações acionistas” para garantir “um veículo de poupança para as gerações futuras” e “um instrumento de efetivar a soberania nacional”.

“Estamos a falar de participações em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias, se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações”, afirmou Montenegro.