ANA quer subir quase 18% as taxas reguladas no aeroporto de Lisboa em 2024

As taxas reguladas no aeroporto de Lisboa podem aumentar 7,94% no próximo ano. A proposta partiu da ANA - Aeroportos de Portugal e foi apresentada às companhias que operam naquela infraestrutura. A notícia é avançada pelo Negócios, que explica que as companhias aéreas podem agora manifestar-se âmbito da consulta pública e antes da tomada de posição da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil).