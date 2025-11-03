Analistas descartam que o BCE corte mais as taxas diretoras nos próximos meses

Analistas de política monetária descartam que o Banco Central Europeu (BCE) vá cortar mais as taxas de juro nos próximos meses.A maioria dos analistas que o BCE pesquisa regularmente sobre as expectativas prevê que a instituição monetária manterá as taxas de juro sobre os depósitos bancários em 2% até ao início de 2028.O BCE aumentará as taxas de juro até 2,25% no segundo trimestre de 2028, segundo as previsões atuais dos analistas, publicadas esta segunda-feira, 3.O BCE realizou a pesquisa entre 13 e 15 de outubro, antes da reunião de política monetária do BCE de 30 de outubro, na qual a instituição manteve as taxas de juro em 2% pela terceira reunião consecutiva.Antes da reunião de política monetária de setembro, os analistas previram que o BCE reduziria as taxas de juro de forma moderada em março de 2026.Da mesma forma, os analistas preveem que a zona do euro crescerá no quarto trimestre deste ano 0,2%, com uma inflação de 2%.O crescimento será no primeiro trimestre de 2026 de 0,3%, com uma inflação de 1,7%.A inflação não ficará abaixo de 2% (a meta do BCE) até o final de 2026, segundo as previsões dos analistas.A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt..BCE deve manter taxas diretoras pela terceira reunião consecutiva\n