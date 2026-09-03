Economia

Analistas dizem que Fitch tem condições para subir 'rating' de Portugal mas pode optar por prudência

Em março, a agência de notação financeira manteve a notação de Portugal em A, com ‘outlook’ positivo.
Analistas dizem que Fitch tem condições para subir 'rating' de Portugal mas pode optar por prudência
D.R.
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A Fitch vai avaliar a dívida soberana portuguesa esta sexta-feira, 4 de setembro, e os analistas acreditam que há espaço para melhorias, destacando a evolução dos indicadores macroeconómicos, embora também admitam que a agência possa optar pela prudência.

O diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, considerou em declarações à Lusa que há condições para a Fitch “poder subir o rating de Portugal na próxima revisão”.

No entender do analista, há três fatores que contribuem para essa possibilidade: redução sustentada da dívida, crescimento económico mais robusto e uma posição orçamental relativamente sólida”.

Em março, a Fitch manteve a notação de Portugal em A, com ‘outlook’ positivo.

Filipe Silva recordou que a trajetória da dívida pública é “um dos fatores centrais” na avaliação e, nesse sentido, apontou que Portugal “continua a registar uma redução do rácio da dívida pública”.

“O crescimento económico está também a revelar-se melhor do que a agência antecipava em março, enquanto a situação orçamental permanece significativamente mais favorável do que a da maioria dos soberanos com 'rating' A”, acrescentou.

Também à Lusa, o analista de mercados da XTB João Cruz sublinhou que apesar dos indicadores favoráveis, as agências de notação financeira “tendem a adotar uma postura conservadora e prudente”.

“É prática comum aguardarem por marcos estruturais decisivos, como a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (cuja entrega na Assembleia da República ocorre até 10 de outubro), para terem a certeza de que a trajetória de redução da dívida se mantém inalterada”, apontou, registando que o contexto macroeconómico europeu, que tem sido marcado pelo abrandamento noutras economias centrais, “pode pesar na decisão final”.

Nesse sentido, “a expectativa central” deste analista aponta para a manutenção atual do 'rating' na nota A.

“A existir alguma alteração nesta fase, considero que a revisão técnica lógica seria a concretização de uma subida da nota soberana para A+”, acrescentou.

João Cruz também enalteceu a evolução dos indicadores macroeconómicos e que o aumento do rácio da dívida entre o final de 2025 e o final do primeiro semestre é algo habitual e “justificado pela gestão normal de tesouraria e pelo calendário de emissões de dívida do Estado”.

Além disso, destacou ainda a evolução do avanço homólogo do PIB de 2,4% no primeiro trimestre, para 2,5% no segundo trimestre.

Quanto às perspetivas, o analista da XTB não antecipa qualquer revisão, uma vez que a Fitch já atribuiu a Portugal uma perspetiva positiva desde a avaliação de março.

“Quando uma agência já tem o ‘outlook’ fixado num patamar positivo, o passo seguinte e natural na sua escala de avaliação é a subida efetiva da nota soberana (a referida passagem de A para A+) e não uma nova alteração da perspetiva. Contudo, perante o atual enquadramento europeu e o calendário orçamental nacional, a manutenção do atual patamar “A/Positivo” surge globalmente como o cenário mais prudente e provável para esta avaliação de setembro”, considerou.

Na semana passada, a Standard & Poor's decidiu manter o 'rating' de Portugal em A+, e a perspetiva como positiva, devido à "resiliência do crescimento económico", ainda que antecipando um défice orçamental este ano.

Esta divulgação da S&P marcou o arranque da segunda ronda de avaliações à dívida portuguesa, depois de todas as agências de notação financeira que seguem Portugal terem mantido inalterado o 'rating', mas com algumas a melhorar a perspetiva de estável para positiva.

Apenas a DBRS agendou três revisões do 'rating' de Portugal este ano, mantendo a classificação inalterada nas duas decisões já publicadas, enquanto as restantes agências têm previstas duas avaliações da dívida soberana portuguesa.

Analistas dizem que Fitch tem condições para subir 'rating' de Portugal mas pode optar por prudência
Analistas dizem que S&P deve manter 'rating' de Portugal inalterado
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