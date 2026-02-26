Analistas dizem que S&P deve manter 'rating' de Portugal após duas subidas

A agência de notação financeira S&P avalia esta sexta-feira, 27, o 'rating' de Portugal e deve manter a classificação, após duas melhorias consecutivas, segundo indicaram os analistas ouvidos pela Lusa.

Em 29 de agosto, a S&P melhorou a classificação de Portugal para ‘A+’, com a perspetiva a passar de positiva para estável. "Desde então, os dados macroeconómicos têm mantido uma trajetória consistente com esse nível de notação, mas sem alterações suficientemente disruptivas que, à partida, imponham uma nova revisão imediata", notou João Cruz, analista de mercados da Xtb, à Lusa.

O analista recordou também que a S&P já procedeu a "melhorias consecutivas num período relativamente curto ('A-' -> 'A' -> 'A+'), e as agências tendem a avaliar a persistência das métricas antes de avançar com novos ‘upgrades’ (melhorias)".

"Embora a trajetória da dívida continue descendente e o enquadramento orçamental permaneça disciplinado, o crescimento é moderado e o contexto externo mantém algum grau de incerteza, o que poderá justificar uma postura de continuidade nesta revisão", concluiu.

Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa, também indicou à Lusa, que depois de duas subidas consecutivas em 2025, é "mais provável a manutenção do ‘rating’ em A+, uma vez que a S&P tenderá a privilegiar a confirmação da sustentabilidade dos progressos já observados, em particular na frente orçamental, na trajetória da dívida pública e na resiliência económica".

Já no que diz respeito à perspetiva, "a manutenção de ‘outlook’ estável surge como o cenário mais consistente, refletindo continuidade macroeconómica e ausência de desequilíbrios emergentes", sinalizou João Cruz.

Filipe Silva concordou que a perspetiva deverá manter-se, sendo que a S&P "deverá acompanhar de perto a execução orçamental, a capacidade do Governo para preservar a estabilidade política e o ritmo das reformas estruturais, ao mesmo tempo que avalia o impacto de fatores geopolíticos globais e de eventuais tarifas sobre o crescimento económico".

"Portugal tem demonstrado resiliência económica, um contínuo desalavancamento externo e uma trajetória descendente da dívida pública, fatores que sustentam essa avaliação", considerou o analista.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Esta é a segunda avaliação da dívida soberana portuguesa este ano, depois de a DBRS, em janeiro, ter mantido o 'rating' de Portugal com a perspetiva estável.

Já na próxima semana será a vez da Fitch analisar Portugal, cuja última avaliação foi em setembro de 2025, quando elevou o ‘rating’ de Portugal para 'A' com perspetiva estável.