Analistas não excluem nova subida dos juros pelo BCE

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta‑feira elevar as taxas de juro em 25 pontos base, numa sinalização clara de que a autoridade monetária coloca o combate à inflação no topo das suas prioridades, mesmo admitindo o custo económico associado.

A decisão foi aprovada por unanimidade, segundo Christine Lagarde, o que os analistas interpretam como um forte consenso interno sobre o caminho a seguir.

Para a Xtb, a subida reflete uma reação direta aos impactos económicos do conflito geopolítico entre os Estados Unidos e o Irão no Médio Oriente. A instituição sublinha que o BCE está a "demarcar claramente as fronteiras do seu mandato" e que o balanço de riscos continua assimétrico: a desaceleração do crescimento convive com pressões inflacionistas persistentes. Em último termo, conclui a Xtb, uma estabilização rápida da situação geopolítica seria determinante para reduzir ambos os riscos.

Na mesma linha, Martin Wolburg, economista sénior da Generali AM, aponta que o perfil de riscos torna plausível uma nova subida das taxas já em setembro. A Generali AM acrescenta que a probabilidade de mais um aumento em 2026 depende muito da evolução dos preços da energia durante o verão — sem uma retração dos preços energéticos, um aperto adicional em setembro torna‑se mais provável.

Os mercados financeiros, por seu turno, precificam agora cerca de 43 pontos base de aperto adicional ao longo do ano, um pouco abaixo do valor implícito no fecho da sessão anterior. Para alguns analistas, como Clemens Fuest, presidente do ifo, a subida é a resposta adequada face a uma inflação na zona do euro acima dos 3% e a uma perspetiva frágil de resolução do conflito no Irão.

Nem todos, porém, veem um novo aumento como inevitável. A Ebury, através de Roman Ziruk, reconhece que os mercados descontam um novo aperto após o verão, mas alerta que o BCE — embora vigilante — não parece apressado em apertar ainda mais. Já o grupo bancário Julius Baer, após rever projeções macroeconómicas, considera que existem riscos duradouros de inflação e antecipa um aumento adicional de 25 pontos base em julho seguido de manutenção das taxas.

O BCE realçou ainda a intensidade e a duração do choque nos preços da energia e os seus efeitos secundários, fatores centrais nas suas perspetivas. A próxima reunião de política monetária do BCE está marcada para 22 e 23 de julho, em Frankfurt, altura na qual se aguarda nova avaliação sobre a necessidade de mais aperto.