ANAV indica que 43% dos portugueses vão reduzir gastos nas férias de Natal

Um estudo da ANAV – Associação Nacional de Agências de Viagens – em parceria com a Universidade Europeia revelou que 49% dos portugueses consideram os mercadinhos de Natal como a principal motivação para viajar durante as festividades de Natal e Passagem de Ano. O barómetro, baseado em dados recolhidos de agências de viagens associadas, destaca as preferências e tendências que moldam a procura turística nesta época.O Brasil destaca-se como o destino mais procurado, com 18% das preferências, seguido pelas capitais europeias (16%). Cabo Verde e Madeira também se mantêm populares, ambos com 15%. Uma das questões tidas em conta no momento de escolher para onde viajar é a segurança dos destinos que se tornou uma preocupação crescente, especialmente entre os viajantes seniores. A esse propósito, Miguel Quintas, presidente da ANAV, sublinha que essa é "uma motivação importante, refletindo a preocupação dos consumidores com destinos politicamente estáveis".Em relação ao comportamento económico, 82% dos inquiridos apontaram a relação preço-qualidade como o principal critério na escolha das férias. Cerca de 43% dos viajantes planeiam gastar entre 1.200 e 2.000 euros por pessoa.Apesar do nível de despesa, verifica-se contenção no orçamento das famílias refletida numa redução do valor gasto em comparação com o ano anterior. Cerca de 43% das agências referem que os seus clientes gastaram menos do que em 2024 e apenas 24% registou um aumento no gasto com viagens.O estudo revela também que 89% dos viajantes estão entre os 35 e os 64 anos, um segmento que demonstra estabilidade financeira. Além disso, 61% das reservas são realizadas com pelo menos três meses de antecedência, indicando um comportamento organizado e ponderado.Miguel Quintas concluiu que "os resultados mostram um mercado informado e sensível ao valor das propostas. As agências que apresentarem ofertas claras e competitivas estarão melhor posicionadas para atender às necessidades futuras", conclui.De salientar que este barómetro foi realizado entre 11 de novembro e 5 de dezembro de 2025, com a participação de cerca de 600 agências de viagens.