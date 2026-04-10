Ano arranca com quebra de 17% em licenças para casas novas

O número de habitações licenciadas em construções novas diminuiu 16,9% em janeiro deste ano, para 3343 unidades, quando no mesmo mês de 2025 foram licenciados 4022 fogos, avança esta sexta-feira, 10 de abril, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

No mesmo período, foram emitidas 1588 licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais, o que traduz uma diminuição de 14,1% face a janeiro do ano anterior.

Segundo a análise estatística da habitação da AICCOPN, o consumo de cimento no mercado nacional registou uma variação homóloga negativa de 5,6%, totalizando 284 mil de toneladas.

São indicadores que sugerem um travão da atividade da construção, que terá de ser confirmado com o desenrolar do ano.

No que toca ao novo crédito à habitação, excluindo renegociações, registou-se um crescimento de 16% em janeiro face ao período homólogo, atingindo 1783 milhões de euros.

Neste primeiro mês do ano, a taxa de juro no crédito à habitação manteve a trajetória decrescente, fixando-se em 3,11%, uma redução de 87 pontos base face ao período homólogo.

O valor mediano da habitação para efeitos de avaliação bancária registou uma valorização homóloga de 18,7% em janeiro, impulsionada pelo aumento de 22,8% no segmento dos apartamentos e de 15,2% no das moradias.