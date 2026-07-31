A Anthropic afirmou que os seus modelos de inteligência artificial (IA) invadiram três outras organizações durante a realização de testes, poucos dias após a OpenAI, criadora do ChatGPT, ter levantado preocupações sobre os controlos de IA depois de revelar que os seus modelos maliciosos invadiram uma outra empresa.

A Anthropic, empresa norte-americana e criadora do Claude, publicou esta quinta-feira, 30 de julho, no seu site, que descobriu os três incidentes após analisar mais de 141 mil execuções de avaliação.

A Anthropic explica que havia iniciado uma revisão de cibersegurança em grande escala após o incidente com a OpenAI para procurar provas e que os seus modelos de IA conseguiam aceder à internet a partir de ambientes de teste que deveriam ter sido isolados.

A empresa detalha que os modelos envolvidos nos incidentes, que começaram em abril, foram o Claude Opus 4.7, o Claude Mythos 5 e um modelo de teste de pesquisa interno.

"O Claude comprometeu a infraestrutura das organizações afetadas utilizando técnicas básicas", como a exploração de palavras-passe fracas, explicou a Anthropic.

Nos três incidentes, os modelos de IA foram sujeitos a um desafio de cibersegurança do tipo "captura da bandeira", uma das formas de avaliar as capacidades cibernéticas de um modelo. Os modelos receberam um cenário fictício e foram informados de que uma informação secreta, ou a "bandeira", estava escondida noutra máquina da rede, com o objetivo de a invadir e recuperar.

A Anthropic adiantou que já contactou as organizações afetadas, cujos nomes não foram divulgados, sendo que duas delas afirmaram não ter detetado a atividade. A Anthropic disse que "continua em contacto com a terceira".

Esta avaliação foi conduzida em conjunto pela Anthropic e a Irregular, que é descrita como o "primeiro laboratório de segurança de vanguarda". "Lidar com estes riscos exigirá uma cooperação mais estreita em todo o ecossistema de IA", escreveu a Irregular numa publicação na rede social X.