A Anthropic prepara-se para entrar na bolsa nos EUA com uma oferta pública com a qual espera angariar mais de 64.000 milhões de dólares (cerca de 58.280 milhões de euros).

A empresa norte-americana de Inteligência Artificial (IA) apresentou, em 10 de novembro, uma proposta à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), para ser cotada no Nasdaq com um valor indicativo entre os 70 e 78 dólares por ação, embora não tenha especificado o calendário da operação.

De acordo com a Bloomberg, a empresa fixará o preço definitivo das ações na quarta-feira, para começar a ser cotada no dia seguinte no Nasdaq sob o símbolo ANT.

Segundo o documento entregue à SEC, a tecnológica prevê a colocação de 825 milhões de ações, das quais 801,4 milhões serão ações novas numa oferta pública de subscrição.

As restantes 23,6 milhões serão vendidas pelos atuais acionistas através de uma Oferta Pública de Venda (OPV).

A Anthropic anunciou ainda que a Google, a Nvidia, a AMD, a Broadcom, a Micron, a Microsoft e a TSMC irão adquirir ações no valor de 26.000 milhões de dólares ao mesmo preço da oferta pública.

A operação, apoiada por 22 bancos, entre os quais o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, visa destinar as receitas a “financiar operações, investir em informática e infraestruturas e contratar e reter pessoal especializado”.

Segundo a Bloomberg, o interesse tem sido tão elevado que a oferta já recebeu “pedidos suficientes para cobrir todas as ações disponíveis” desde os primeiros dias de comercialização.

A entrada da Anthropic na bolsa surge num momento de constante escrutínio sobre os enormes investimentos em IA e a sua rentabilidade.

A tecnológica registou um prejuízo de 104.039 milhões de dólares (cerca de 93.000 milhões de euros) entre janeiro e setembro, o que compara com os 25.107 milhões de dólares reportados no mesmo período.