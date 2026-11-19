A Anthropic, empresa norte-americana responsável pelo desenvolvimento do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, estreou-se esta quinta-feira em Wall Street com uma valorização inicial de 34,3%, ao registar o primeiro negócio nos 111,50 dólares por ação face ao preço de referência de 83 dólares definido na oferta pública inicial (IPO).

Após um leilão de abertura que se prolongou por mais de duas horas para cruzar o volume massivo de ordens institucionais e de retalho acumuladas, os títulos começaram a ser negociados na bolsa Nasdaq sob o símbolo "ANT". Depois de ter tocado um máximo intradiário de 115,10 dólares e um mínimo de 95,05 dólares nos primeiros momentos de negociação contínua, a ação seguia a cotar perto dos 101,25 dólares às 17h30 de Lisboa (12h30 em Nova Iorque), mantendo uma valorização de 21,99% face ao valor de entrada. A este nível de preço, a capitalização bolsista da tecnológica situava-se acima de 1,32 biliões de dólares.

A operação de entrada em bolsa entrou diretamente para a história dos mercados financeiros como a maior de sempre. Com a colocação de 980 milhões de ações ordinárias de Classe A a 83 dólares por título — um valor fixado na noite de quarta-feira acima do intervalo indicativo anteriormente avançado pela empresa, que apontava para uma faixa entre 70 e 78 dólares —, a Anthropic garantiu um encaixe bruto de 81.340 milhões de dólares.

O montante agora angariado supera os cerca de 75 mil milhões de dólares captados pela SpaceX em junho deste ano, destronando a empresa espacial de Elon Musk do topo das maiores ofertas públicas iniciais de todos os tempos e atribuindo à Anthropic uma avaliação global próxima dos 1,5 biliões de dólares em base totalmente diluída.

Paralelamente, a empresa fundada e liderada pelos irmãos Dario e Daniela Amodei — antigos executivos da concorrente OpenAI — realizou ainda uma colocação privada de 26 mil milhões de dólares, reforçando substancialmente a sua liquidez para financiar os elevados custos de computação e treino de novos modelos de fronteira. Entre os principais investidores institucionais da tecnológica encontram-se gigantes como a Alphabet e a Amazon.

A forte procura registada na estreia em bolsa ocorre num contexto de elevada volatilidade e alguma cautela entre os investidores do setor tecnológico norte-americano, abalado nos últimos dias pela saída inesperada de Jensen Huang da liderança da fabricante de semicondutores Nvidia, até agora o principal barómetro do entusiasmo em torno da inteligência artificial.

A meio da sessão desta quinta-feira em Nova Iorque, a euforia em torno da estreia da Anthropic não era suficiente para travar a inversão dos principais índices de Wall Street para terreno negativo. Depois de terem aberto em alta, as praças norte-americanas corrigiam a meio da tarde, com o índice industrial Dow Jones a recuar mais de 2%, o alargado S&P 500 a perder perto de 1% e o tecnológico Nasdaq Composite a ceder mais de 1,3%.