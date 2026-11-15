António Horta Osório entrega primeiro prémio de excelência na Católica-Lisbon

António Horta Osório entregou, este sábado (14), a primeira edição do "António Horta Osório Excellence Award", durante a Cerimónia de Entrega de Diplomas da Católica-Lisbon SBE.

Com o valor de 15 mil euros, o prémio foi atribuído ao graduado em Administração e Gestão de Empresas que alcançou a classificação final mais elevada entre os estudantes da Licenciatura Nacional e Internacional.

Anunciada em julho deste ano, a distinção tem carácter perpétuo e resulta de uma doação de 1,5 milhões de euros realizada pela família Horta Osório à Universidade Católica Portuguesa. O montante destina-se a apoiar o desenvolvimento do Campus Veritati e outras iniciativas estratégicas da instituição nas áreas da excelência académica e da saúde mental dos alunos.

Antigo estudante da universidade, onde terminou a sua formação há 39 anos, António Horta Osório destacou a ligação à instituição e a importância de premiar o desempenho académico. "Há 39 anos, concluí a minha formação nesta universidade de excelência, à qual continuo a sentir-me profundamente ligado e para com a qual tenho um sentimento de enorme gratidão. Por essa razão, em conjunto com a minha família decidimos fazer um donativo significativo à universidade e criar este prémio em perpetuidade", afirmou, em nota enviada ao DN/DV.

O gestor acrescentou ainda que sempre acreditou que "incentivar e recompensar o mérito é uma das principais alavancas de uma sociedade capitalista moderna e responsável, que tenha como ambição gerar riqueza e prosperidade para os seus cidadãos".