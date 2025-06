António Miguel Ferreira: "A única forma das empresas portuguesas se afirmarem numa economia global é serem digitais"

Na sequência das várias aquisições que fizemos, parámos ali em 2019 ou 2020, com dois grandes escritórios, o do Oriente, no Parque das Nações, e o de Carnaxide, além do que tínhamos no Porto. O facto de estarmos dispersos não ajudava a criar uma cultura de empresa mais coesa, não ajudava na comunicação. Por outro lado, os escritórios que tínhamos, que eram escritórios mais históricos, também não representavam aquilo que era a nova Claranet. Ora, procurámos vários locais para ter um mundo, um novo escritório unificado, esse foi o gatilho para procurar um novo escritório. Depois, por outro lado, deparámo-nos também com um novo ecossistema de inovação que se queria criar na cidade de Lisboa, e já veio com o executivo anterior da Câmara, e que foi tomado e até acelerado com o novo executivo. Ao encontrar aquilo que é o projeto do Hub Criativo do Beato achámos que era uma espécie de dois em um. Portanto, a Claranet é uma empresa na área de tecnologia e que podia estar no ecossistema de inovação da cidade. E, portanto, foi esse o projeto que agarrámos em plena pandemia.