Açores registam segunda redução homóloga consecutiva de dormidas turísticas em outubro

Esta duas descidas consecutivas surgem depois de 18 meses de crescimento no arquipélago.
Marina de Ponta Delgada, Açores
Marina de Ponta Delgada, AçoresPedro Granadeiro/Global Imagens
Os Açores registaram 370,7 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de outubro, menos 2% do que no período homólogo, segundo dados revelados esta sexta-feira, 28, pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

“Em outubro, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural) dos Açores registaram-se 370,7 mil dormidas, valor inferior em 2% ao registado no mês homólogo”, lê-se no relatório de Atividade Turística do SREA, divulgado hoje.

Esta é a segunda descida homóloga consecutiva, depois de 18 meses de crescimento no número de dormidas turísticas no arquipélago.

Segundo o SREA, a nível nacional, em outubro, houve uma variação homóloga positiva de 2,3%.

Nos primeiros 10 meses do ano, os Açores atingiram 4,2 milhões de dormidas em alojamentos turísticos, o que representou um crescimento de 4,9% face ao período homólogo.

Em outubro, a região contabilizou 112,9 mil hóspedes (menos 1,7%), com uma estada média de 3,28 noites, que baixou 0,4% em termos homólogos.

Os residentes no estrangeiro representaram mais de metade dormidas neste mês (68,8%), totalizando 255,1 mil, mais 0,8% do que em outubro de 2024.

Há sete meses que o mercado nacional regista uma redução de dormidas nos Açores face ao período homólogo. Em outubro foram menos 7,7%, com 115,6 mil dormidas (31,2% do total).

Entre os mercados externos, a Alemanha foi o maior mercado emissor, neste mês, com 51,8 mil dormidas (20,3% das dormidas de residentes no estrangeiro), apresentando, ainda assim, uma quebra de 3,1% face a outubro de 2024.

Em segundo lugar, surgem os Estados Unidos da América, com 35,5 mil dormidas (13,9%), apresentando uma redução de 7,4%, e em terceiro a Espanha, com 26,8 mil dormidas (10,5%) e uma descida de 3,1%.

Polónia (43,2%), Reino Unido (24,5%) e Israel (23,2%) foram os mercados com maior crescimento homólogo, enquanto Eslováquia (-29,2%), Chéquia (-15,4%) e Brasil (-14%) apresentaram as maiores quebras.

Com 207,4 dormidas, a hotelaria concentrou 56% da totalidade de dormidas turísticas no arquipélago, em outubro, seguindo-se o alojamento local, com 145,6 mil dormidas (39,3%) e o turismo no espaço rural, com 17,7 mil dormidas (4,8%).

As três tipologias registaram uma redução homóloga de dormidas neste mês. A mais expressiva ocorreu no turismo no espaço rural (-4,3%), seguindo-se a hotelaria (-2,6%) e o alojamento local (-0,9%).

Considerando apenas hotelaria e alojamento local, que concentraram 95,2% das dormidas, em outubro, só três das nove ilhas do arquipélago verificaram uma variação homóloga positiva: Corvo (18,6%), Santa Maria (11,2%) e Pico (1,1%).

A maior redução homóloga ocorreu na ilha Graciosa (-7,6%), seguindo-se São Jorge (-6,2%), Flores (-3,7%), Terceira (-3,7%), São Miguel (-1,9%) e Faial (-1,6%).

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 71,3% das dormidas em hotelaria e alojamento local (251,7 mil), neste mês, seguindo-se a Terceira, com 46,2 mil dormidas (13,1%), o Faial, com 18,5 mil dormidas (5,3%) e o Pico, com 18,2 mil dormidas (5,2%).

O mercado nacional destacou-se com maior peso nas dormidas nas ilhas Graciosa (78,4%), Santa Maria (61,1%), Terceira (57,3%) e Corvo (53,3%).

Entre os mercados externos, o alemão foi predominante nas ilhas do Pico (24,6%), São Jorge (16,0%), Faial (15,6%), São Miguel (14,0%), Corvo (10,9%), Santa Maria (7,4%) e Graciosa (6,1%), o espanhol nas Flores (14,5%) e o norte-americano na Terceira (8,4%).

Na hotelaria, a taxa líquida de ocupação por cama atingiu 51,1% em outubro (menos 3,4 pontos percentuais) e os proveitos totais subiram 6,7% para 16,9 milhões de euros.

Já o turismo no espaço rural apresentou uma taxa líquida de ocupação por cama de 39,5% (menos 3,3 pontos percentuais) e proveitos totais de 1,7 milhões euros (mais 2,6%).

No alojamento local, não são apresentados dados sobre os proveitos, mas a taxa bruta de ocupação por cama foi de 29,7% (menos 1,9 pontos percentuais).

Segundo o relatório, 31,8% dos estabelecimentos de alojamento local ativos reportaram que não tiveram movimento de hóspedes em outubro.

