Apoios de 150 milhões para formação e internacionalização das indústrias estratégicas

As empresas dos clusters de competitividade, como o calçado e moda, automóvel, petroquímica ou o mar, entre outros, vão dispor de 89,5 milhões de euros para apoios à formação no âmbito do Portugal 2030, uma medida distinta do recém-apresentado Qualifica Indústria, e que não estará dependente de quebras de faturação, anunciou o secretário de Estado da Economia. Pedro Cilínio prometeu ainda mais 60 milhões de euros, em novas linhas de promoção internacional, e que serão abertas até ao primeiro trimestre de 2024. Sobre os apoios em dívida deste ano, prometeu que os pagamentos serão feitos "nas próximas semanas".