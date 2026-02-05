Economia

Argentina e EUA assinam acordo sobre minerais críticos

Nas redes sociais, chefe da diplomacia argentino disse que o acordo com o governo de Donald Trump vai gerar "mais exportações, mais investimentos e mais empregos" na Argentina.
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAEPA/WIN MCNAMEE
Publicado a

Argentina e EUA assinaram na quarta-feira um acordo sobre minerais críticos, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-americano, depois da participação do ministro Pablo Quirno em uma reunião multilateral sobre o assunto em Washington.

"Durante a reunião ministerial sobre minerais críticos convocada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, a República Argentina e os EUA assinaram um Instrumento Marco para o Fortalecimento do fornecimento em Minérios e Processamento de Minerais Críticos mediante o qual ratificam a sua associação estratégica e o seu compromisso com o desenvolvimento de um fornecimento seguro, resiliente e competitivo", segundo o Ministério argentino.

O ministro Quirno disse na quarta-feira, nas redes sociais, que o acordo com o governo de Donald Trump vai gerar "mais exportações, mais investimentos e mais empregos" na Argentina.

O comunicado do Ministério acrescentou que a assinatura do acordo "aponta para a consolidação de cadeias de valor mais sólidas e diversificadas, a gestação de um ambiente favorável para a chegada de investimentos produtivos de longo prazo e responder ao crescimento da procura global e a aplicação de tecnologias avançadas".

Em agosto, a Argentina e os EUA assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação em minerais críticos, como o lítio, do qual o país sul-americano é o quarto produtor mundial.

Por minerais críticos designam-se as matérias-primas - minerais e metais - necessárias para a produção de energia renovável e tecnologias não poluentes e a facilitação da transição energética.

A Argentina é o quarto maior produtor mundial de lítio, depois da Austrália, Chile e China, terceiro em reservas, após Chile e Austrália, e o segundo em recursos, a seguir a Bolívia.

A Argentina tem em carteira 50 projetos de lítio, quatro dos quais em produção e seis em construção.

Donald Trump, presidente dos EUA
Europa vai elaborar plano para fim da guerra. Zelensky está "pronto para assinar" acordo dos minerais com EUA
EUA
Argentina
Minerais raros

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt