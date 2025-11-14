As melhores fotos da 10ª edição da Web Summit em Lisboa

Após quatro dias que reafirmaram Lisboa como epicentro global da tecnologia e do empreendedorismo, chegou ao fim a edição de 2025 da Web Summit, a décima realizada em Pprtugal desde que o evento trocou Dublin pela capital portuguesa. A Inteligência Artificial dominou a conferência, das palestras aos expositores, destacando-se como o tema-chave deste ano.Veja as melhores fotos desta edição, pela lente do repórter fotográfico do DN Gerardo Santos:. O evento reuniu mais de 71 mil participantes de 157 países, entre CEO, investidores, delegações governamentais e milhares de empreendedores. No total, 2.725 start-ups exibiram os seus projetos, com a IA e o machine learning a assumirem maior destaque .A organização registou ainda um número recorde de investidores: 1.857, provenientes de 86 países. Ao longo dos dias, 869 oradores passaram pelos vários palcos, incluindo figuras tão diversas como Khaby Lame, influencer estrela do Tik Tok, a ex-tenista Maria Sharapova, Anton Osika, fundador da aplicação Lovable, ou o diretor global da Apple Music, Ole Obermann, entre tantos outros.No encerramento, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, deixou um convite direto aos empreendedores internacionais: investir, inovar e viver em Portugal, país que garante “estabilidade, talento e oportunidades”..Enhanced Fertility é a startup mais promissora da Web Summit e ganha 15 mil euros