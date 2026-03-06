Assalto aos orçamentos curtos: Apple vai à conquista de clientes menos abonados

A Apple não está assim apenas a apresentar novos produtos; a tecnológica de Cupertino faz o assalto ao mercado de gama média e aos consumidores com orçamentos mais limitados, potenciando assim que milhões de novos clientes entrem nos seus serviços.

MacBook Neo: um ‘Windows killer’?

O grande protagonista desta revolução pode bem ser o MacBook Neo. Com um preço de lançamento de 699 euros em Portugal, este é o portátil mais acessível da história da marca. E a Apple não reciclou um design antigo. O Neo é uma máquina moderna, equipada com o chip A18 Pro - o mesmo que move a elite dos smartphones - e um design que pisca o olho ao público jovem e universitário.

A mensagem é clara: o Mac já não é apenas para profissionais ou utilizadores com orçamentos folgados. Ao colocar um portátil novo abaixo da barreira psicológica dos 700 euros (para 8GB de RAM), a Apple ataca diretamente o domínio dos portáteis Windows de gama média, oferecendo a experiência macOS a uma fatia de mercado que até agora se ficava a olhar pela vitrina.

iPhone 17e: IA de “elite” a um preço competitivo

No mundo dos smartphones, o iPhone 17e (lançado por 739€) surge com um hardware renovado mas, essencialmente, com a integração profunda da Inteligência Artificial potenciada pelo Gemini da Google. O utilizador de gama média passa, desta forma, a ter acesso a ferramentas que, há apenas seis meses, eram exclusivas dos modelos “Pro”.