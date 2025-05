Associação quer majoração justa para reciclagem de alumínios no apoio a edifícios sustentáveis

"Há países em que a atividade económica dá sinais de um abrandamento significativo, nuns mais rapidamente do que noutros. Penso que em Portugal o abrandamento iniciou-se mais tarde (no verão), que no centro da Europa e na Alemanha, o motor europeu. As empresas do setor da construção estão a reduzir os seus turnos e isso é um sintoma de que a economia está a abrandar", influenciando as empresas de alumínio.