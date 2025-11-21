Atividade da zona euro em alta em novembro pelo 11.º mês consecutivo

A atividade da zona euro manteve-se em alta em novembro pelo 11.º mês consecutivo graças ao impulso dos serviços, uma tendência que poderá prolongar-se perante o otimismo demonstrado pelos empresários.O índice PMI (Purchasing Managers Index) composto da atividade total da zona euro, do Hamburg Commercial Bank (HCOB) e da S&P Global, publicado esta sexta-feira, 21, situou-se em novembro em 52,4 pontos, menos uma décima do indicador de outubro (52,5 pontos), mas ainda acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.Este "aumento sólido" da atividade é explicado pelo setor de serviços, que aumentou a atividade ao ritmo mais rápido em ano e meio, enquanto o setor industrial só experimentou uma ligeira melhoria.Enquanto a Alemanha mostrou alguma desaceleração da atividade e França, uma estabilização, as restantes economias da zona euro cresceram ao ritmo mais rápido desde abril de 2023.O relatório revela uma desaceleração dos pedidos - que se mantêm positivos porque os serviços compensaram a queda da indústria -, com os destinados à exportação novamente em negativo.Nesse contexto, o emprego manteve-se estável - cresceu de forma "leve" nos serviços, mas na indústria acumula dois anos e meio de quedas - e esses quadros de pessoal foram suficientes para atender aos pedidos pendentes, que diminuíram em novembro.No que diz respeito aos preços, embora o custo dos fatores de produção tenha aumentado "intensamente" em novembro, o crescimento dos preços cobrados desacelerou para o menor aumento desde abril de 2021.Apesar disso, as empresas mostraram-se otimistas em relação ao futuro, especialmente na indústria, onde marcaram o nível mais alto em cinco meses..Eurostat confirma inflação de 2,1% na zona euro em outubro\n\n