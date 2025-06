Atividade turística cresce em julho, mas proveitos desaceleram

Os valores são adiantados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nos seus dados da Atividade Turística de julho deste ano que diz ainda que em comparação com "julho de 2019, registaram-se aumentos de 41,0% nos proveitos totais e 42,4% nos relativos a aposento". Ou seja, houve um abrandamento no lado das receitas no último período em análise.