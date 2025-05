Auditor europeu pede "sanções reais" para países que violem metas de défice e dívida

O caso da meta da dívida é relevante e pertinente para Portugal pois trata-se de uma meta a que o País está obrigado já que, apesar do excedente público previsto para este ano e o próximo (no Orçamento do Estado de 2024, agora em xeque por causa da demissão do primeiro-ministro), as contas portuguesas continuam a apresentar uma dívida superior a 100% do PIB.