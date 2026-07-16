Aumento das importações puxa saldo externo da zona euro para o vermelho

O Eurostat avança que a balança comercial externa de bens da zona euro registou, em maio de 2026, um défice de 7,8 mil milhões de euros, invertendo o excedente de 15,0 mil milhões apurado no mesmo mês de 2025.

Segundo o gabinete estatístico europeu, as exportações da área do euro para o resto do mundo praticamente não registaram variação, subindo apenas 0,1% — de 243,5 mil milhões de euros em maio de 2025 para 243,6 mil milhões de euros em maio de 2026.

Pelo contrário, as importações cresceram de forma acentuada, pois a subida foi de 10% para 251,4 mil milhões de euros, face aos 228,5 mil milhões no mesmo mês do ano anterior. Este aumento das compras externas foi o principal fator para a passagem de excedente a défice.

No conjunto da União Europeia, a tendência foi semelhante. Em maio de 2026, a balança comercial externa de bens apresentou um défice de 12,1 mil milhões de euros, quando em maio de 2025 tinha existido um excedente de 12,7 mil milhões.

As exportações da UE para o resto do mundo diminuíram 1,1%, de 281,2 mil milhões para 215,7 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 10,8%, para 227,8 mil milhões de euros.

Quanto aos parceiros comerciais, os Estados Unidos, a China e o Reino Unido mantêm‑se como os três principais destinos e origens de mercadorias da UE. O excedente do bloco aumentou nas trocas com os EUA e com o Reino Unido, enquanto o défice perante a China apresentou sinais de abrandamento.

A leitura económica destes números aponta para uma pressão importadora significativa em maio, que ofuscou a estagnação das exportações e deteriorou o saldo externo, tanto da zona euro como da UE no seu conjunto.