Aumento de 2,56% nas rendas em 2027 pode tirar ainda mais casas do mercado

A partir de janeiro de 2027, as rendas em Portugal poderão sofrer um aumento de até 2,56%, conforme anunciado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na passada segunda-feira, 31 de agosto. Este aumento, que representa uma atualização em relação aos 2,24% do ano anterior, é calculado com base na inflação média dos últimos 12 meses, excluindo a habitação. A inflação homóloga registada em agosto atinge 3,3%, refletindo um aumento significativo que impacta diretamente o custo de vida dos cidadãos.

Pedro Lino, economista e CEO da Optimize Investment Partners, destaca que “a atualização das rendas deve ser devidamente enquadrada”. Para o gestor, essa não é uma decisão unilateral dos senhorios, mas sim uma resposta à inflação que afeta a economia de forma ampla. Adverte que, em termos reais, “quem arrenda casa vai perder poder de compra sobre a renda que recebe com esta atualização”. Essa análise é crucial para entender como os arrendatários podem ser impactados por um aumento que, embora legal, não se alinha necessariamente à sua capacidade financeira.

A também economista Vera Gouveia Barros complementa a visão de Lino, afirmando que “este aumento de 2,56% é o limiar definido legalmente” para os contratos em vigor. A especialista em Economia da Habitação, enfatiza que, ao contrário de outros países, Portugal garante aos senhorios uma proteção contra a desvalorização da renda real através deste mecanismo de atualização. “O que se está a garantir é que, para os senhorios, a renda real se mantenha”, diz a especialista, sublinhando a importância dessa proteção em um contexto de inflação crescente.

Pedro Lino, no entanto, alerta que, apesar da atualização, “não repõe a subida do custo de vida”. Essa dinâmica gera preocupações sobre a capacidade dos inquilinos de suportar as novas condições. O economista destaca que a rentabilidade do parque habitacional tem sido baixa, e que, após considerar impostos e custos de manutenção, os rendimentos líquidos dos senhorios são, muitas vezes, inferiores ao que poderia ser obtido em aplicações financeiras de menor risco. “Com este risco e este retorno, não me surpreende que tantas casas fiquem fora do mercado”, conclui Lino, apontando para uma tendência preocupante que pode agravar a escassez de habitação.

Vera Gouveia Barros, por sua vez, chama a atenção para as rendas a preço de mercado, que apresentam "taxas elevadas de sobrecarga". Segundo a economista, serão necessários mais dados para uma análise aprofundada, mas "a situação tende a agravar-se”, afirma, evidenciando a necessidade urgente de monitorar o impacto desses aumentos no mercado habitacional. Além disso, a especialista menciona que, com a subida da inflação, o Banco Central Europeu (BCE) pode implementar novas políticas que resultem em taxas de juro mais elevadas. “Esse aumento será mais sentido por quem fez um empréstimo mais recentemente”, revela, enfatizando que as prestações são constantes em Portugal, e o peso do juro é maior nos primeiros anos do financiamento.

Ambos os economistas, apesar de alguns pontos divergentes, mostram convergência quanto à complexidade do mercado habitacional em Portugal. Pedro Lino acredita que a atualização das rendas deve ser encarada como uma resposta a um fenómeno económico mais amplo, enquanto Vera Gouveia Barros acredita que o mecanismo de atualização é essencial para proteger os interesses dos senhorios e garantir a sustentabilidade do mercado de arrendamento.

Estas análises, como Pedro Lino e Vera Gouveia Barros reconhecem, destacam a importância de considerar múltiplos fatores ao discutir o futuro do arrendamento em Portugal. A situação atual exige, de acordo com os especialistas, não apenas uma compreensão das condições económicas, mas também uma reflexão sobre as políticas públicas necessárias para garantir um equilíbrio entre os direitos dos arrendatários e os interesses dos senhorios.

Neste contexto, o aumento das rendas não deve ser visto apenas como uma questão de ajuste legal, mas sim como um reflexo da dinâmica económica que influencia a vida de milhões de portugueses. A discussão em torno das rendas e da habitação promete continuar a ser uma prioridade nas agendas políticas e económicas, uma vez que a inflação e a acessibilidade à habitação permanecem desafios críticos que afetam a sociedade portuguesa de forma abrangente.