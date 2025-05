Aumento do IABA causou perda de 4,7 milhões de euros para o Estado

Do lado da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), o presidente do organismo afirma que ,"uma vez mais, os decisores políticos optaram pelo agravamento em 10% do IEC sobre as bebidas refrescantes e as bebidas alcoólicas, com principal incidência na cerveja". "Portugal é, assim, dos países onde estes setores são mais penalizados pelo IABA, sendo dos mais altos, se não os mais altos, da Europa", lamenta Jorge Henrique.