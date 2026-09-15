Economia

Aumentos salariais em 2027 travam nos 3%

Patrões estão contra revisão em alta do salário mínimo. Do outro lado, as confederações sindicais defendem a subida e mesmo uma revisão em alta do valor previsto - 970 euros - em 2027.
Estudo perspectiva moderação no aumento dos salários no próximo ano.
Estudo perspectiva moderação no aumento dos salários no próximo ano. Foto: André Rolo/Global Imagens
Publicado a

Os salários deverão registar um crescimento médio de 3,3% em 2027, mas o aumento mediano não ultrapassará os 3%, avança um estudo da Marsh Portugal. A multinacional de corretagem de seguros e gestão de risco conclui antever-se uma moderação na evolução dos rendimentos dos trabalhadores, depois da variação média de 4,1% observada entre 2025 e 2026.

Segundo o estudo da Marsh, este aumento médio dos salários deveu-se essencialmente ao crescimento em 6,5% dos rendimentos dos trabalhadores com funções mais operacionais. Nos restantes grupos, verificou-se "uma média de 1,3%", diz. O relatório considera que esta evolução poderá estar relacionada, entre outros fatores, com o incremento do salário mínimo nacional (SMN). Este ano, o SMN subiu 5,7%, para 920 euros brutos mensais.

Em 2027, está previsto que o SMN aumente para 970 euros, conforme acordado em sede de Concertação Social. Já o objetivo para o salário médio é que suba ao patamar de 1890 euros brutos mensais em 2028, como também ficou estabelecido no Acordo Tripartido 2025-2028 sobre a Valorização Salarial e o Crescimento Económico, assinado entre o Governo e os parceiros sociais.

Em junho deste ano, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador situava-se em 1835 euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o salário mediano estava em 984 euros líquidos em 2025 (de acordo com os últimos dados conhecidos e disponibilizados pelo Banco de Portugal). Traduzindo, metade dos trabalhadores em Portugal recebia menos de 1000 euros por mês em 2025.

Com a apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2027 à porta - a data limite para entrega à Assembleia da República é 10 de outubro - , empresas e centrais sindicais vão dando voz às suas pretensões. À Lusa, a UGT defendeu que "responsabilidade orçamental e progresso social não são objetivos incompatíveis", e considerou que o Orçamento de Estado para 2027 (OE2027) "deve contribuir em simultâneo para reforçar a capacidade produtiva do país e aumentar salários, reduzir desigualdades e melhorar as condições de vida".

A CGTP reivindicou uma "nova política fiscal, de sentido contrário à prosseguida, que alivie a tributação sobre os rendimentos de quem trabalha e trabalhou e incida nos do grande capital que pagam poucos ou nenhuns impostos no nosso país", bem como o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, com dotação de meios humanos, equipamentos e infraestruturas.

Sobre a evolução do salário mínimo nacional, as centrais sindicais advogam que "há margem" e "é um imperativo" a revisão em alta do valor previsto no acordo (subida dos atuais 920 euros para 970 em 2027). "Este é o ano em que podemos dar um salto quantitativo maior, não esperando sempre por um momento futuro para o fazer", diz a UGT. A CGTP reivindica um aumento para 1100 euros, a partir de 1 de janeiro do próximo ano.

as confederações empresariais afastam um eventual aumento do valor do SMN. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) alega que "a fixação administrativa do salário mínimo esmaga a competitividade e a capacidade de valorizar os salários intermédios" e defende que "o pior inimigo do salário médio é o decreto do salário mínimo".

A  Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) põe o ónus no cumprimento do acordo em vigor, referindo que "tem de ser analisado na sua globalidade", na medida em que o aumento para 970 euros "pressupõe a adoção de medidas de contrapartida, que promovam a competitividade da economia no seu todo".

Para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), não estão reunidas "as condições para rever em alta o que foi acordado numa perspectiva de médio prazo", dado que "o pressuposto do aumento da produtividade não foi alcançado". A CIP garante o compromisso de "garantir o que está previsto em termos da subida do SMN", apesar "de não estarem verificadas as condições para esse aumento".

Em declarações dadas à Lusa, os patrões instam o Governo a incluir na proposta de OE2027 medidas que reduzam a carga fiscal para as empresas e promovam a habitação para trabalhadores.

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se esta quarta-feira, 16 de setembro, em Concertação Social, num encontro que contará com a presença do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, para apresentação de informação sobre a proposta de OE2027. Está ainda prevista a discussão sobre a transposição da Diretiva da Transparência Salarial.

Estudo perspectiva moderação no aumento dos salários no próximo ano.
Desequilíbrio entre oferta, preço e poder de compra quebra venda de casas em 2026
Estudo perspectiva moderação no aumento dos salários no próximo ano.
Empresas querem contratar profissionais em IA que quase não existem
Orçamento de Estado
salário mínimo
salários
Salário médio
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt