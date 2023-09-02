Autarquias encaixaram recorde de 30 milhões de euros com taxa turística até junho

É o valor mais alto de sempre encaixado pelos municípios do país com a taxa turística. Entre janeiro e junho, o imposto cobrado sobre as dormidas nos alojamentos turísticos do país rendeu às câmaras municipais receitas de 30 milhões de euros, ou seja, mais 47% face ao primeiro semestre do ano passado, de acordo com o levantamento realizado pelo Dinheiro Vivo. Esta foi também a primeira vez que as receitas do primeiro semestre ultrapassaram os valores do pré-pandemia, ficando 38% acima do registado nos primeiros seis meses de 2019..O ano está a ser novamente marcado por recordes no turismo, com os principais indicadores a atingir resultados históricos. Na primeira metade de 2023, Portugal recebeu 13,6 milhões de hóspedes (+21%) e registou 34 milhões de dormidas (+18,8%). Comparando com 2019, os hóspedes e as dormidas avançaram 11%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Desta forma, com mais turistas e mais dormidas, as contas à atividade do primeiro semestre já faziam antever a boa performance das receitas também para as autarquias..A lista de municípios a aplicar a taxa turística também cresceu este ano. Além de Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António, Póvoa de Varzim começou a aplicar a taxa turística em janeiro, de 1,5 euros por noite, bem como Coimbra, que cobra um euro por noite desde 5 de abril. Na Figueira da Foz, a cobrança de dois euros por noite entrou em vigor em julho e Olhão iniciou a tributação, no mesmo valor, em junho..Numa análise ao mapa nacional, Lisboa, que tributa as dormidas desde 2016, foi a campeã de receitas com 18,5 milhões de euros arrecadados, uma subida de 43% face a 2022 e de 24% em comparação com o pré-pandemia. Recentemente, Carlos Moedas admitiu, num podcast da SIC e do Expresso, que quer aumentar o valor da taxa cobrada aos turistas que pernoitem na capital. Ao Dinheiro Vivo a Câmara Municipal de Lisboa não quis adiantar mais pormenores sobre se e quando irá avançar a atualização da taxa e em que valores..O Porto, que cobra uma taxa turística de dois euros desde 2018, ocupa o segundo lugar na tabela com a maior receita encaixada. O executivo camarário liderado por Rui Moreira registou receitas de oito milhões de euros, 52% acima do primeiro semestre de 2022 e 24% a mais face a 2019..Cascais, que adotou a taxa turística em 2017, atingiu, pela primeira vez, a fasquia do milhão de euros no semestre, um avanço homólogo de 11% e de 37% em comparação com o pré-pandemia. Já o crescimento mais modesto das receitas foi registado a sul do país, em Faro, com uma subida de 4% face a 2022, atingindo os 524 mil euros..Destaque ainda a norte para Vila Nova de Gaia, com um crescimento de 233% nas receitas oriundas da taxa turística, atingindo os 845 mil euros..Sintra encaixou 637 mil euros, recuperando a receita perdida no ano passado. Devido à pandemia, a autarquia, que suspendeu a cobrança nessa fase, só voltou a aplicar o imposto a partir de julho de 2022. Em março, o município avançou com a atualização da taxa turística para os dois euros..Mais municípios cobram imposto A lista de autarquias que começou a tributar as dormidas dos turistas já cresceu este ano e deverá continuar a aumentar. Coimbra é um dos exemplos, tendo começado em abril a taxar dormidas a um euro por noite em todos os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de Alojamento Local situados na área geográfica do município, até um máximo de três noites seguidas. A taxa incide sobre hóspedes com idade igual ou superior a 16 anos, sendo aplicada apenas entre os meses de março e de outubro. Nestes três meses, entre abril e junho, a Câmara arrecadou 219 254 euros.."A taxa vai permitir ao município fazer face aos custos relacionados com o incremento da presença de turistas na cidade e o valor recebido vai ser inteiramente reinvestido na melhoria, implementação e atratividade do turismo na cidade de Coimbra", explica o executivo camarário ao Dinheiro Vivo..A lista de isenções exclui do pagamento do imposto os estudantes nacionais e estrangeiros que ingressem no ensino superior na cidade, "bem como bolseiros de investigação que utilizem empreendimentos turísticos e estabelecimentos de AL no início de cada ano letivo, até ao máximo de 60 dias seguidos..A Coimbra juntou-se Póvoa de Varzim e Figueira da Foz. O município de Viana do Castelo também já tinha avançado com a intenção de começar a aplicar a taxa turística este ano, no valor de 1,5 euros por noite, mas, recentemente, o presidente da autarquia, Luís Nobre, admitiu que a decisão não deverá ser implementada até dezembro por ser necessário ainda votar o regulamento. Também a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) quer avançar com a cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor que será reduzido para metade na época baixa.