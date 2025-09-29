Avaliação bancária da habitação sobe 18% em agosto para 1965 euros/m2

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.965 euros por metro quadrado em agosto, uma subida homóloga de 18,1% e mais 20 euros do que no mês anterior, avançou esta segunda-feira, 29 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).A entidade sublinhou que foram consideradas para a análise cerca de 31.700 avaliações bancárias, o que representa uma diminuição de 6,4% face a julho e de 0,3% comparativamente a agosto de 2024.A subida mais intensa face a agosto do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (+24,7%), enquanto a região do Oeste e Vale do Tejo apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (+3%), não se tendo verificado qualquer descida em ambas as situações.