Avaliação bancária da habitação bate recorde ao atingir 2.060 euros/m2 em novembro

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o aumento em termos homólogos (de 18,4%) superou o registado em outubro (17,7%).
O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 2.060 euros por metro quadrado em novembro, um novo máximo histórico e mais 18,4% do que período homólogo 2024, divulgou esta segunda-feira, 22 de dezembro, o Instituto Nacional de Estatística.

O aumento em termos homólogos (de 18,4%) superou o registado em outubro (17,7%).

Já face ao mês de outubro, o valor mediano de avaliação bancária na habitação em novembro significa mais 35 euros, indicou o o Instituto Nacional de Estatística (INE).

