O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um máximo histórico de 2.282 euros por metro quadrado em outubro, mais quatro euros do que em setembro e 12,7% acima do mês homólogo de 2025, divulgou o INE.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 12,7% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - ficou abaixo do registado em setembro (14,2%), enquanto a variação percentual em cadeia se fixou em 0,2%.

A região Centro foi a que registou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (1,2%), tendo-se registado uma única descida na Região Autónoma dos Açores (-0,7%).

Já em comparação com outubro de 2025, a variação mais acentuada aconteceu no Oeste e Vale do Tejo (16,4%), não se tendo observado qualquer redução.

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de outubro de 2026 foram consideradas 31.394 avaliações (19.372 apartamentos e 12.022 moradias), menos 7,4% do que no período homólogo. Já face a setembro realizaram-se menos 1.203 avaliações bancárias, um decréscimo de 3,7%.

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária foi de 2.670 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 13,9% do que em outubro de 2025.

Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.548 euros/m2) e no Algarve (3.021 euros/m2), tendo o Alentejo e o Centro apresentado os valores mais baixos (1.713 euros/m2 e 1.740 euros/m2, respetivamente).

Neste tipo de habitação, o Oeste e Vale do Tejo apresentou o maior crescimento homólogo (20,3%), não se tendo verificado qualquer descida.

Face ao mês anterior, o valor de avaliação dos apartamentos subiu 0,3% em outubro, com a Madeira a registar o maior aumento (1,2%) e os Açores a descida mais acentuada (-2,2%).

No mês em análise, o valor mediano dos apartamentos T1 subiu 35 euros, para 3.436 euros/m2, o dos T2 desceu um euro, para 2.757 euros/m2, e a tipologia T3 subiu 12 euros, para 2.278 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 93,2% das avaliações de apartamentos realizadas.

Quanto às moradias, a avaliação mediana foi de 1.640 euros/m2, um acréscimo homólogo de 11,4%, destacando-se a Grande Lisboa (2.955 euros/m2) e o Algarve (2.887 euros/m2) com os valores mais elevados, enquanto o Centro e o Alentejo apresentaram os valores mais baixos (1.185 euros/m2 e 1.274 euros/m2, respetivamente).

A Madeira apresentou o crescimento homólogo mais elevado (21,0%), não havendo qualquer descida a registar.

Em relação a setembro, o valor de avaliação das moradias subiu 1,2%, tendo o Algarve apresentado o crescimento mais elevado (1,8%) e verificando-se a descida mais acentuada no Alentejo (-0,8%).

O valor mediano das moradias T2 subiu três euros, para 1.637 euros/m2, o das T3 subiu 19 euros (para 1.600 euros/m2) e o das T4 subiu 75 euros, para 1.722 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 87,5% das avaliações de moradias realizadas em outubro.

Numa análise por regiões NUTS III, a Grande Lisboa, o Algarve e a Península de Setúbal voltaram a apresentar os valores de avaliação mais elevados face à mediana do país, em 52,3%, 30,4% e 24,7%, respetivamente.

Pelo contrário, a Beira Baixa, Terras de Trás-os-Montes e Alto Tâmega e Barroso foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-54,8%, -52,6% e -52,1%, respetivamente).

O valor mediano de avaliação bancária de habitação calculado pelo INE considera as habitações com área bruta privativa entre 35 e 600 metros quadrados e alojamentos que tenham sido alvo de uma avaliação no âmbito de um pedido de crédito.