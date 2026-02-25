Os preços da habituação continuam em alta e multiplicam-se os indicadores que confirmam esta tendência. A avaliação bancária das casas subiu 18,7% em janeiro, face aos registos de há um ano.

De acordo com os dados do INE divulgados nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, o valor mediano subiu 24 euros (mais 1,2%) face a dezembro, até aos 2.105 euros. As contas envolvem um total de 31,3 mil avaliações, menos 9,2% do que em dezembro e menos 11,2% do que em janeiro de 2025.

O maior aumento homólogo por região teve lugar na Península de Setúbal (27,1%). Em termos mensais, o acréscimo mais significativo foi de 2,1% e ocorreu no Oeste e Vale do Tejo. Não se observou qualquer descida.

Apartamentos disparam 22% nas avaliações dos bancos

Por tipologia, o aumento mais acentuado registou-se nos apartamentos. Em janeiro, o valor mediano da avaliação bancária avançou até aos 2.447 euros por metro quadrado, mais 22,8% do que no mesmo mês do ano passado.

Os valores mais elevados registaram-se na Grande Lisboa (3.269 euros) e no Algarve (2.796 euros).

Face a dezembro, houve um aumento de 1,3% nas avaliações, com o Oeste e Vale do Tejo a protagonizar o maior incremento (2,4%). A Região Autónoma dos Açores trouxe a única descida (menos 1,6%).

Em termos mensais, os T1 registaram 3.099 euros por metro quadrado (redução de 14 euros). Os T2 avançaram 34 euros até aos 2.529 euros, ao passo que os T3 subiram 31 euros para 2.121 euros.