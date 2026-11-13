Balança comercial de bens da zona euro com défice de 10,3 mil milhões em setembro

O saldo da balança comercial externa de bens da zona euro registou um défice de 10,3 mil milhões de euros em setembro, face a um excedente homólogo de 13,5 mil milhões de euros, divulgou hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações da área do euro totalizaram 272,7 mil milhões de euros, uma subida de 6,0% face aos 257,2 mil milhões de setembro de 2025.

As importações da zona euro, por seu lado, tiveram um aumento homólogo de 16,1%, de 243,7 mil milhões para 283 mil milhões.

O saldo negativo da balança da zona do euro em setembro deveu-se, principalmente, ao aumento de 20,7 mil milhões para 33,0 mil milhões do défice energético, ao mesmo tempo que o excedente no setor das máquinas e veículos diminuiu de 10,0 mil milhões para 3,0 mil milhões.

Também a UE passou, em setembro, de um excedente homólogo de 11,4 mil ME para um défice de 16,8 mil milhões na sua balança comercial externa de bens.

As exportações subiram de 229,4 mil milhões para 240,1 mil milhões e as importações avançaram de 218 mil milhões para 256,9 mil milhões em setembro, face ao mesmo mês do ano passado.

Tal como na área do euro, a descida deveu-se principalmente a um maior défice no setor da energia (de 24,1 mil milhões para 37,6 mil milhões) e a uma redução do excedente em máquinas e veículos (de 13,1 mil milhões para 3,3 mil milhões).

Os Estados Unidos mantêm-se o principal parceiro comercial da UE, tendo as exportações do bloco descido, em setembro, 10,6%, para 47,7 mil milhões e as importações aumentado 14,7% para 36,8 mil milhões, com um saldo positivo de 21,3 mil milhões, acima do homólogo, de 10,9 mil milhões.

Já com a China, o segundo maior parceiro, as exportações da UE diminuíram 1,4% para 16,5 mil milhões e as importações cresceram 12,2%, para 36,8 mil milhões, tendo o défice diminuído de 41,7 mil milhões para 35,2 mil milhões.