Balcão Único do Prédio já conta com 1,94 milhões de registos

O BUPi (Balcão Único do Prédio) conta já com 1,94 milhões de registos de prédios rústicos, sendo que o Ministério da Justiça prevê acabar o ano com dois milhões de georreferenciações..Assim, e como explica o Negócios, no final deste mês serão conhecidos os donos de 30% da área geográfica dos 153 municípios sem cadastro predial. Diz o secretário de Estado da Justiça aquele jornal que somando estes dados aos outros disponíveis, será conhecida "em termos de uso, ocupação e dominialidade", 90% da área..Pedro Tavares detalha que, apesar dos atrasos causados pela pandemia, "há já freguesias do país totalmente cadastradas"..O cadastro das propriedades no BUPi serve para conhecer os limites das mesmas, assim como os seus proprietários, uma vez que existia muita informação desatualizada neste âmbito, por via de heranças ou vendas que não foram registadas.