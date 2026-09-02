Economia

Banca concede mais de 2,3 mil milhões para comprar casa e bate recorde de sempre em julho

Dados revelados pelo Banco de Portugal mostram que o montante concedido disparou 166 milhões de euros face ao mês anterior, confirmando a forte aceleração no acesso ao financiamento para comprar casa.
Banca concede mais de 2,3 mil milhões para comprar casa e bate recorde de sempre em julho
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Os novos contratos de empréstimo para a aquisição de imóveis registaram um aumento significativo em julho, com um total de 166 milhões de euros a mais em comparação com o mês anterior.

O montante total concedido pelos bancos ultrapassou os 2,3 mil milhões de euros, marcando assim o valor mais elevado de sempre para este tipo de financiamento.

Além deste valor, foram ainda renegociados 491 milhões de euros em crédito à habitação, embora tenha havido uma diminuição de 109 milhões em relação a junho.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, refletindo uma tendência de crescimento no acesso ao crédito para habitação.

Apesar da subida dos encargos, as famílias continuam a contrair mais crédito para a compra de casa.

As medidas de apoio à aquisição da primeira casa por jovens até aos 35 anos, que incluem a isenção de parte dos impostos e a garantia pública que permite financiar até 100% do valor do imóvel, têm sido os principais motores deste crescimento nos empréstimos.

Um cenário que ocorre mesmo com o encarecimento do crédito, resultante do aumento das taxas de juro de referência pelo Banco Central Europeu (BCE).

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação subiu 0,02 pontos percentuais em julho, atingindo 2,96%. Esse aumento foi observado tanto nos novos contratos quanto nas renegociações, cujas taxas médias aumentaram para 2,95% e 2,97%, respetivamente.

Em julho, 86% dos novos empréstimos foram contratados com taxa mista, que combina uma taxa fixa inicial seguida de uma taxa variável. Nestas operações, a taxa média aumentou para 2,83%, enquanto nas operações de taxa variável subiu para 3,19%.

Adicionalmente, a prestação média mensal do stock de empréstimos à habitação aumentou pelo 11.º mês consecutivo, atingindo um novo máximo histórico de 441 euros, mais cinco euros em relação a junho e 23 euros acima do valor registado no final de 2025.

O Banco de Portugal ressalta que este aumento se deve tanto ao acréscimo da prestação média dos contratos já existentes quanto dos novos contratos, que apresentam prestações médias mais elevadas.

Banca concede mais de 2,3 mil milhões para comprar casa e bate recorde de sempre em julho
Empréstimos para habitação voltam a subir passado um ano
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