Banco da União Europeia investiu um valor recorde de 100 mil milhões em 2025

O Banco Europeu de Investimento (BEI), instituição financeira da União Europeia (UE), anunciou hoje ter realizado um investimento recorde 100 mil milhões de euros em 2025 para apoiar a competitividade económica e a segurança europeias.

Na informação divulgada em Bruxelas, o BEI indica estar “a mobilizar toda a sua capacidade para apoiar a competitividade, a segurança e a autonomia estratégica da Europa, com um financiamento anual recorde de 100 mil milhões de euros”.

“Os resultados da atividade do grupo BEI em 2025 revelam máximos históricos de novo investimento nas transições verde e digital, na segurança e defesa europeias, em prioridades partilhadas como a habitação, e no reforço de parcerias e alianças de benefício mútuo na Ucrânia, nos países candidatos à adesão e a nível global”, aponta o banco comunitário.

A presidente do grupo BEI, Nadia Calviño, observa em comunicado que “o grupo BEI está a fazer a diferença, investindo na prosperidade partilhada, na segurança, na autonomia estratégica e nos valores europeus, para que a Europa cumpra as suas promessas aos cidadãos e parceiros”.

A maior fatia deste valor, quase 60% do financiamento total, foi direcionada para projetos verdes, desde grandes redes e interligações energéticas até à implementação de armazenamento e energias renováveis, tecnologias limpas para a descarbonização da indústria pesada, bem como investimentos em adaptação, como infraestruturas hídricas, reforçando a resiliência das economias e sociedades face às alterações climáticas.

Aqui inclui-se um montante recorde de 11,6 mil milhões de euros dedicado a projetos de redes e armazenamento no ano passado, nomeadamente para suportar a emblemática interligação do Golfo da Biscaia entre a Península Ibérica e França.

Quantos às tecnologias limpas, o banco da UE planeia mobilizar pelo menos 250 mil milhões de euros em investimento até 2027.

O BEI é a instituição financeira da UE, detido pelos Estados-membros, disponibilizando verbas (empréstimos em condições favoráveis) para responder aos desafios económicos, sociais e geopolíticos da Europa.

Nos últimos anos, o BEI reforçou o seu envolvimento no domínio da segurança e defesa, refletindo a mudança do contexto geopolítico europeu e global.

Tradicionalmente limitado a projetos de dupla utilização, o BEI alargou progressivamente o seu mandato para incluir investimentos diretamente ligados à defesa, apoiando infraestruturas militares, investigação e desenvolvimento em tecnologias avançadas, cibersegurança, espaço e proteção de infraestruturas críticas, num aumento substancial do financiamento disponível para o setor.

Assim, no que toca à área da segurança e defesa, os investimentos do BEI quadruplicaram no ano passado, ultrapassando os quatro mil milhões de euros, o que corresponde a cerca de 5% do financiamento total do grupo.

Acresce que o financiamento para a coesão atingiu um nível recorde, com mais de 50% do investimento do grupo na UE direcionado para regiões menos desenvolvidas.

Numa altura de crise habitacional, nomeadamente em Portugal, o BEI lançou um Plano de Habitação Acessível e Sustentável em 2025 e, em conjunto com a Comissão Europeia, elevou o financiamento para inovação, reabilitação e novas construções para mais de cinco mil milhões de euros, um aumento de quase 50% em termos anuais, prevendo-se um novo aumento em 2026