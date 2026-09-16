Economia

Banco de Fomento aprova mais de 20 mil operações este ano envolvendo 4,7 mil milhões

Revelação foi feita por Manuel Castro Almeida, que falava na comissão parlamentar de Economia e Coesão Territorial, no âmbito da audição regimental.
Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida
Ministro da Economia, Manuel Castro AlmeidaTIAGO PETINGA/LUSA
Publicado a

O Banco Português de Fomento (BPF) aprovou mais de 20 mil operações desde o início deste ano, envolvendo 4.700 milhões euros, disse esta quarta-feira o ministro da Economia e Coesão Territorial, destacando o papel da entidade.

"O Banco Português de Fomento tem uma parte muito importante no financiamento das empresas, na criação de melhores condições para o financiamento das empresas", referiu Manuel Castro Almeida, que falava na comissão parlamentar de Economia e Coesão Territorial, no âmbito da audição regimental.

O Banco Português de Fomento, "desde o início do ano, aprovou mais de 20 mil operações envolvendo 4.700 milhões de euros", prosseguiu o governante.

Entretanto, "faço notar aqui uma alteração importante, que a partir do dia 01 de setembro, o Banco Português de Fomento passou a ser o agente de seguros de crédito à exportação em Portugal".

A COSEC era, "até agora, uma empresa privada que fazia os seguros de crédito à exportação e que tinha uma atividade escassa" e "as empresas queixavam-se muito e queixam-se da dificuldade em ter seguros de crédito à exportação, justamente quando era necessário encontrar novos clientes em novos destinos", referiu Castro Almeida.

O ministro salientou que a Portugal "não pode crescer apenas a contar com o consumo interno", mas sim "fazer crescer e acelerar o crescimento do PIB à custa de mais exportações".

Nesse sentido, "tem que ser uma aposta forte e cada vez mais forte de ajudar as empresas, que têm a parte essencial deste processo, mas o nosso propósito é ajudar as empresas a aumentar o seu fluxo de exportações", rematou.

Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida
Banco de Fomento lança nova linha de financiamento de 1500 milhões de euros para empresas
Manuel Castro Almeida
Cosec
Banco do Fomento
Diário de Notícias
www.dn.pt