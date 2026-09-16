Banco de Fomento aprova mais de 20 mil operações este ano envolvendo 4,7 mil milhões

O Banco Português de Fomento (BPF) aprovou mais de 20 mil operações desde o início deste ano, envolvendo 4.700 milhões euros, disse esta quarta-feira o ministro da Economia e Coesão Territorial, destacando o papel da entidade.

"O Banco Português de Fomento tem uma parte muito importante no financiamento das empresas, na criação de melhores condições para o financiamento das empresas", referiu Manuel Castro Almeida, que falava na comissão parlamentar de Economia e Coesão Territorial, no âmbito da audição regimental.

O Banco Português de Fomento, "desde o início do ano, aprovou mais de 20 mil operações envolvendo 4.700 milhões de euros", prosseguiu o governante.

Entretanto, "faço notar aqui uma alteração importante, que a partir do dia 01 de setembro, o Banco Português de Fomento passou a ser o agente de seguros de crédito à exportação em Portugal".

A COSEC era, "até agora, uma empresa privada que fazia os seguros de crédito à exportação e que tinha uma atividade escassa" e "as empresas queixavam-se muito e queixam-se da dificuldade em ter seguros de crédito à exportação, justamente quando era necessário encontrar novos clientes em novos destinos", referiu Castro Almeida.

O ministro salientou que a Portugal "não pode crescer apenas a contar com o consumo interno", mas sim "fazer crescer e acelerar o crescimento do PIB à custa de mais exportações".

Nesse sentido, "tem que ser uma aposta forte e cada vez mais forte de ajudar as empresas, que têm a parte essencial deste processo, mas o nosso propósito é ajudar as empresas a aumentar o seu fluxo de exportações", rematou.