Banco de Fomento e BGK unem forças para intensificar investimento e comércio entre Portugal e Polónia

O Banco Português de Fomento (BPF) e o Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) assinaram um Memorando de Entendimento que estabelece o quadro estratégico para uma cooperação de longo prazo com vista a promover o crescimento económico, a criação de emprego e o aumento do comércio entre a Polónia e Portugal. O acordo, assinado na passado dia 19 mas apenas anunciado nesta segunda-feira, 22 de dezembro, foi rubricado por ocasião de uma reunião bilateral entre os ministros dos Negócios Estrangeiros Radosław Sikorski e Paulo Rangel. O documento prevê a identificação conjunta, o cofinanciamento e o coinvestimento em projetos estratégicos de interesse mútuo, em particular nas áreas das infraestruturas, indústria, proteção do clima e inovação, e abre a possibilidade de investimentos conjuntos em fundos de investimento ou diretamente em empresas de elevado potencial que operem em ambos os mercados, combinando instrumentos financeiros e conhecimento institucional para apoiar o desenvolvimento sustentável e a competitividade económica. Luís Guimarães, Chief Commercial Officer do BPF, afirma que "o BGK é um banco de grande dimensão numa economia em rápido crescimento, num país com laços profundos com Portugal. Esta é uma parceria crucial para nós e para as nossas empresas, e um forte sinal de cooperação na construção da Europa que queremos para as nossas pessoas e para as nossas empresas", acrescenta. Do lado polaco, o BGK realça que "constrói, de forma consistente, relações com instituições financeiras estrangeiras" e que acordos como este "abrem a porta ao apoio a projetos económicos concretos, dos quais os nossos empresários beneficiarão no futuro", lembrando o seu apoio a empresas polacas em 88 mercados, incluindo Portugal. O memorando inclui ainda a promoção de instrumentos financeiros dirigidos a empresas que queiram internacionalizar-se nos dois países e atribui grande relevância à partilha de conhecimento — troca de experiências, análises de mercado e estratégias de investimento — com o objetivo de facilitar o acesso das empresas portuguesas ao mercado polaco e à região da Europa Central e de Leste, disponibilizar soluções de financiamento mais robustas para investimento e projetos conjuntos, reforçar a internacionalização das empresas portuguesas e tornar as cadeias de valor europeias mais resilientes. É sustentado que estes efeitos deverão ter impacto positivo nas exportações, nos fluxos de investimento e na competitividade de longo prazo. Em comunicado, o BPF lembra que nos últimos dez anos, o valor das exportações polacas para Portugal cresceu 2,5 vezes e, no ano passado, o comércio bilateral atingiu 3,18 mil milhões de euros. De salientar que a Polónia figura atualmente entre os dez maiores fornecedores de bens a Portugal e empresas polacas dos sectores das tecnologias de informação, energias renováveis, saúde, química, cosmética, logística e indústria náutica têm mostrado um interesse crescente pela Península Ibérica, com o BGK a desempenhar um papel de financiamento da exportação e da expansão internacional.