Economia

Banco de Fomento e SNQTB firmam acordo coletivo de trabalho para quase 600 trabalhadores

O acordo, que impacta 239 trabalhadores do BPF e 360 da SGM - Sociedade de Garantia Mútua, integrante do Grupo BPF, "representa um marco relevante na negociação coletiva", refere o sindicato.
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.Gerardo Santos
Publicado a

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Banco Português de Fomento (BPF) assinaram um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que abrange 599 trabalhadores, foi hoje anunciado.

O acordo, que impacta 239 trabalhadores do BPF e 360 da SGM - Sociedade de Garantia Mútua, integrante do Grupo BPF, "representa um marco relevante na negociação coletiva", refere o sindicato, numa nota hoje divulgada.

O ACT assinado estabelece uma tabela salarial própria a ser atualizada anualmente, um subsídio de refeição de 13,33 euros por dia este ano, uma remuneração por isenção de horário de trabalho de 25% ou 50% da retribuição base e salvaguarda que o complemento de nível não pode ser eliminado, reduzido, integrado ou absorvido.

O acordo estipula ainda 25 dias úteis de férias e dispensas na véspera de Natal, no dia de aniversário, na tarde de Quinta-Feira Santa e um dia adicional no período do Natal e Ano Novo, bem como meio-dia para acompanhar os filhos no ingresso ao primeiro ano do 1.º ou 2.º ciclo da escolaridade.

De acordo com o SNQTB, este acordo reforça, ainda, a transparência nos processos de recrutamento, avaliação e progressão profissional, "incluindo o direito de reclamação e resposta fundamentada".

Os trabalhadores abrangidos também podem aceder ao SNQTB Saúde e, em caso de doença, pode haver um complemento ao subsídio da Segurança Social até 90% da remuneração líquida durante um máximo de 90 dias por ano.

O ACT também estabelece que os trabalhadores com contrato de trabalho sem termo poderão aceder a crédito para a compra de habitação própria permanente até 300 mil euros através de uma instituição de crédito protocolada, suportando as empresas o spread de forma integral e uma componente da taxa de juro.

O acordo também se debruça sobre o teletrabalho, contemplando um subsídio diário e o respeito pelo direito à desconexão, salvaguardando ainda "a antiguidade e os direitos adquiridos em situações de mobilidade no grupo".

O ACT deverá entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), tendo as cláusulas de expressão pecuniária efeitos a 01 de junho deste ano, tendo uma vigência inicial de 24 meses.

Além do SNQTB, também trabalhadores representados pelos sindicatos MAIS - Sindicato do Setor Financeiro, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBN) e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBC) passam a estar abrangidos por um ACT.

Em comunicado, os sindicatos consideram que o objetivo do acordo foi proteger os trabalhadores por um instrumento de regulamentação coletiva que lhes atribua direitos semelhantes aos dos restantes bancários.

Com a entrada em vigor do ACT, os direitos e deveres dos trabalhadores deixam de estar dependentes de decisões unilaterais das instituições, sendo que as disposições só podem ser alteradas com a concordância dos sindicatos.

Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.
Sindicato dos bancários negoceia revisão do acordo com Banco de Portugal
Trabalhadores
Banco de Fomento
acordo de trabalho
SNQTB
Diário de Notícias
www.dn.pt