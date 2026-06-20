Banco de Fomento estuda garantias públicas para habitação para classe média

O Banco Português de Fomento (BPF) está a estudar a atribuição de garantias públicas à classe média e aos mais desfavorecidos para acesso à habitação.

“Já fizemos no passado financiamento a pessoas e a indivíduos, em particular de classes menos favorecidas na dimensão de educação. Portanto, estamos a estudar todos os cenários”, avançou este sábado, 20 de junho, Gonçalo Regalado, presidente do BPF.

Em entrevista à Rádio Renascença, Gonçalo Regalado sublinhou que o objetivo do BPF “é claramente a habitação do lado da oferta”- “95% do nosso trabalho é oferta, oferta, oferta, empresas que construam e concebam habitação”.

Contudo, “se for necessário”, o banco pode “ter uma palavra dizer nas garantias públicas e na dimensão de crédito público na habitação” para “classes desfavorecidas e, em particular, para a classe média”, disse no programa "Dúvidas Públicas" da Rádio Renascença.

No início de junho, Gonçalo Regalado tinha já anunciado que o banco tem disponíveis 500 milhões de euros este ano para financiar cooperativas de habitação.

Em conferência de imprensa em Lisboa, referiu que estes 500 milhões de euros são o valor da garantia que o Banco de Fomento presta à banca comercial no financiamento destes projetos, para que esta tenha mais 'conforto' em conceder crédito a cooperativas de habitação.

Ainda este ano, Gonçalo Regalado afirmou ainda que o Banco de Fomento tem disponíveis 1000 milhões de euros para parcerias público-privadas de construção de habitação acessível.

Em janeiro, à margem de um evento em Lisboa, Regalado tinha falado no total de 4000 milhões de euros para apoiar a construção e reabilitação de casas a custos acessíveis, incluindo cooperativas de habitação, mas então ainda não era conhecido qual o valor destinado a cada área.

No passado dia 01, explicou que o BPF espera mobilizar 1500 milhões de euros para a habitação este ano (500 milhões para cooperativas de habitação e 1000 milhões para parcerias público-privadas) e que o valor de 4.000 milhões de euros é o previsto até 2028.

"Começamos com as cooperativas de habitação que são mais ágeis, depois as parcerias público-privadas e depois de forma musculada o financiamento de habitação pública", disse Regalado aos jornalistas.

Em 2025, não houve financiamento do Banco de Fomento destinado à habitação.

Na entrevista à Rádio Renascença, Gonçalo Regalado garantiu ainda que o Banco de Fomento é independente do poder político e que “o Estado não dá orientações ao banco” e indicou que, a partir de setembro, estarão disponíveis mais duas linhas de crédito do BPF, para a agricultura e para o turismo, setores em que o banco vê “maior dificuldade no financiamento bancário”.

Na área da saúde, referiu que o Banco do Fomento vai participar no financiamento do Hospital Central do Algarve, com o Banco Europeu de Investimento (BEI), estando ainda por definir se será através de uma garantia para o sindicato bancário ou de um crédito direto com o BEI.