Banco de Fomento lança nova linha de financiamento de 1500 milhões de euros para empresas

O Banco Português de Fomento (BPF) e a Sociedade de Garantia Mútua (SGM) lançaram esta quarta-feira, 5 de agosto, uma nova linha de financiamento para apoiar a tesouraria e o investimento das empresas no valor de 1500 milhões de euros.

Com apoios que podem atingir 25 milhões de euros por empresa, a nova Linha Impulsar Portugal divide-se em quatro eixos e destina-se a apoiar a tesouraria, o investimento estratégico, a criação de novos negócios e a emissão de garantias técnicas para acompanhar os negócios "nas diferentes fases do seu desenvolvimento", segundo comunicado do BPF.

Para responder às necessidades de tesouraria, a linha Impulsar Curto Prazo financia até 7,5 milhões de euros a 60 meses e garantia mútua de 50%, enquanto a linha Impulsar Investimento Estratégico empresta até 25 milhões de euros para aquisição de participações sociais, aumento de escala e operações de leasing, com prazos até 144 meses, carência de capital de 36 meses e garantia mútua de 70%.

A linha Impulsar Novos Negócios, com financiamento até um milhão de euros para apoiar o investimento e o fundo de maneio no arranque de empresas, apresenta prazos até 120 meses, carência de capital até 24 meses e garantia mútua de 80%.

Por último, a linha Impulsar Garantias Técnicas empresta até 2,5 milhões de euros para a "emissão de garantias de boa execução, concurso, cumprimento ou pagamento, entre outras", com prazos até 120 meses e garantia mútua até 75% (quando a garantia é prestada a favor da instituição de crédito) ou até 100% (se prestada diretamente ao beneficiário final).

As candidaturas podem ser apresentadas junto dos bancos comerciais aderentes.