Banco de Fomento passar a atuar como agência de crédito à exportação

O Banco Português de Fomento (BPF) está a atuar como agência de crédito à exportação, gerindo garantias do Estado em operações de crédito, segundo o despacho dos Ministérios das Finanças e da Economia publicado em Diário da República esta segunda-feira, 19 de outubro.

No despacho, com efeitos desde 1 de setembro, é atribuída ao Banco de Fomento a competência para atuar enquanto agência de crédito à exportação.

O despacho aprova ainda a linha fomento exportação curto prazo, com um montante global de 500 milhões de euros.

O montante mínimo por operação de exportação é fixado em 20 mil euros. Já o máximo garantido pelo Estado em operações de curto prazo é de cinco milhões de euros por operação considerado de forma individual ou agregada e de 20 milhões de euros por importador considerado de forma individual ou agregada.

Em final de agosto, em comunicado, o Banco Português de Fomento anunciou o lançamento da Fomento Trade, que explicou serem soluções de garantias do Estado português para apoiar as exportações de empresas, reduzindo o risco nas operações internacionais.