Economia

Banco de Fomento passar a atuar como agência de crédito à exportação

Despacho dos Ministérios das Finanças e da Economia atribui ao Banco de Fomento a competência para atuar enquanto agência de crédito à exportação, com efeito a 1 de setembro.
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.Gerardo Santos
Publicado a

O Banco Português de Fomento (BPF) está a atuar como agência de crédito à exportação, gerindo garantias do Estado em operações de crédito, segundo o despacho dos Ministérios das Finanças e da Economia publicado em Diário da República esta segunda-feira, 19 de outubro.

No despacho, com efeitos desde 1 de setembro, é atribuída ao Banco de Fomento a competência para atuar enquanto agência de crédito à exportação.

O despacho aprova ainda a linha fomento exportação curto prazo, com um montante global de 500 milhões de euros.

O montante mínimo por operação de exportação é fixado em 20 mil euros. Já o máximo garantido pelo Estado em operações de curto prazo é de cinco milhões de euros por operação considerado de forma individual ou agregada e de 20 milhões de euros por importador considerado de forma individual ou agregada.

Em final de agosto, em comunicado, o Banco Português de Fomento anunciou o lançamento da Fomento Trade, que explicou serem soluções de garantias do Estado português para apoiar as exportações de empresas, reduzindo o risco nas operações internacionais.

Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.
Banco de Fomento aprova mais de 20 mil operações este ano envolvendo 4,7 mil milhões
Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento.
Banco de Fomento lança nova linha de financiamento de 1500 milhões de euros para empresas
Ministério das Finanças
Ministério da Economia
Banco de Fomento
Crédito à exportação
Diário de Notícias
www.dn.pt