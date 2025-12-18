Banco de Inglaterra desce taxa diretora em um quarto de ponto para 3,75%

DN DN Brasil Men's Health Women's Health
O Comité de Política Monetária tomou a decisão por cinco votos a favor e quatro contra, que reflete que a divisão interna sobre o ritmo do afrouxamento monetário ainda persiste.
Dois membros do Comité de Política Monetária sugeriram aumentar as taxas em um quarto de ponto.
O Banco da Inglaterra desceu esta quinta-feira, 18, em um quarto de ponto, para 3,75%, as taxas de juros no Reino Unido, para impulsionar a economia perante a queda da inflação e de um crescimento fraco.

Trata-se da sexta queda desde agosto de 2024, quando começou o atual ciclo de cortes após anos de aumentos iniciados em dezembro de 2021, partindo de níveis historicamente baixos.

O ciclo de aumentos foi motivado pela alta inflação durante a covid, que levou a um pico da taxa básica de 5,25% em julho de 2024.

"Deixámos para trás o pico da inflação e (esta) continuou a cair, por isso hoje cortámos as taxas de juro pela sexta vez, para 3,75%", disse o governador do banco central, Andrew Bailey, ao anunciar a decisão.

"Continuamos a considerar que as taxas estão numa trajetória gradual de queda, mas a cada corte que fazemos, decidir até onde continuar a baixar torna-se uma decisão mais complicada", adiantou.

O Banco da Inglaterra avaliou nesta ocasião a evolução do índice de preços ao consumidor (IPC), que em novembro caiu para 3,2% em relação ao ponto máximo este ano de 3,8%, aproximando-se da meta oficial de 2%, que espera ser alcançada em 2026.

Por outro lado, a economia britânica continua desacelerada: o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre de 2025 face ao trimestre anterior, e em outubro contraiu-se 0,1%, segundo os últimos dados do Office for National Statistics (ONS).

Por sua vez, o desemprego subiu para 5,1% entre agosto e outubro, contra uma taxa de 5% registada nos três meses anteriores, confirmando os temores de um arrefecimento da economia.

Nas últimas previsões publicadas em novembro, o Office for Budget Responsibility (OBR), que supervisiona as finanças públicas, subiu a estimativa de crescimento do PIB britânico para 1,5% em 2025, contra uma previsão anterior de 1%.

